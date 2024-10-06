Баскетбол
06.10.2024, 14:12

ПРЯМОЙ ЭФИР НА DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: „Калев/Крамо“ проигрывает команде „Латвийского университета“

 
Первая четверть 21:18; Вторая четверть 37:38
BC Kalev/Cramo
BC Kalev/Cramo
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Сегодня в Эстоно-латвийской баскетбольной лиге пройдет матч между „Калев/Крамо“ и командой „Латвийского университета“. Игра начнется в 17:00 и будет транслироваться на Delfi TV для подписчиков.

В первой четверти гости вели 8:6, но „Калев\Крамо“ совершил рывок и вышел вперед 14:10. Тем не менее, концовка четверти осталась за хозяевами, которые выигрывали после первой четверти со счетом 21:18.

Во второй четверти игра была равной, и разрыв в счете держался на уровне одного очка. К концу второй четверти гости вели 31:27, но хозяева сравняли счет. Однако на большой перерыв команды ушли при счете 37:38 в пользу латышей.

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