ПРЯМОЙ ЭФИР НА DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: „Калев/Крамо“ проигрывает команде „Латвийского университета“

В первой четверти гости вели 8:6, но „Калев\Крамо“ совершил рывок и вышел вперед 14:10. Тем не менее, концовка четверти осталась за хозяевами, которые выигрывали после первой четверти со счетом 21:18.

Во второй четверти игра была равной, и разрыв в счете держался на уровне одного очка. К концу второй четверти гости вели 31:27, но хозяева сравняли счет. Однако на большой перерыв команды ушли при счете 37:38 в пользу латышей.