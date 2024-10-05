05.10.2024, 17:51
ФОТО | В Таллинне в результате дорожно-транспортного происшествия погиб мотоциклист(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
В субботу в 16:45 Центр тревоги получил сообщение о серьезном дорожно-транспортном происшествии на улице Эрика в районе Пыхья-Таллинн, в результате которого погиб мотоциклист.
Дорожно-транспортное происшествие произошло по адресу Эрика, 6, где столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. В результате аварии один человек, находившийся на мотоцикле, погиб, а второй был доставлен в больницу.
Полицейские работают на месте происшествия, и движение в этом районе перекрыто.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
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