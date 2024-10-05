ФОТО | В Таллинне в результате дорожно-транспортного происшествия погиб мотоциклист

Дорожно-транспортное происшествие произошло по адресу Эрика, 6, где столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. В результате аварии один человек, находившийся на мотоцикле, погиб, а второй был доставлен в больницу.

Полицейские работают на месте происшествия, и движение в этом районе перекрыто.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .