ЧП и криминал
05.10.2024, 17:51

ФОТО | В Таллинне в результате дорожно-транспортного происшествия погиб мотоциклист

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Liiklusõnnetus 05.10.2024
Liiklusõnnetus 05.10.2024
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

В субботу в 16:45 Центр тревоги получил сообщение о серьезном дорожно-транспортном происшествии на улице Эрика в районе Пыхья-Таллинн, в результате которого погиб мотоциклист.

Дорожно-транспортное происшествие произошло по адресу Эрика, 6, где столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. В результате аварии один человек, находившийся на мотоцикле, погиб, а второй был доставлен в больницу.

Полицейские работают на месте происшествия, и движение в этом районе перекрыто.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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