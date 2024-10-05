Убытки эстонской компании Veriff превысили 35 млн евро. Гендиректор: нас это вообще не беспокоит

Оборот Veriff OÜ за прошлый финансовый год, который длился с января 2022 года до конца марта этого года, составил 45,3 миллиона евро. Операционные убытки при этом выросли более чем на два миллиона евро, до 35,7 млн евро.

Коткас также отметил, что Veriff OÜ является одной из дочерних компаний материнского предприятия Veriff Inc, и важно смотреть на то, как идут дела именно у материнской компании. По его словам, у Veriff Inc все хорошо. „В начале 2022 года Veriff привлекла 100 миллионов долларов, и мы начали использовать эти средства только в конце 2023 года. На сегодняшний день мы использовали эти средства минимально, и поэтому наша финансовая ситуация остается очень сильной“, – заявил он.