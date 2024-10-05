Мэр Таллинна Евгений Осиновский: если человек приходит в социальный отдел Ласнамяэ, с ним нужно и говорить на том языке, который он понимает

„Я подхожу к этому вопросу не идеологически, - ответил Евгений Осиновский. - Я жил 2,5 года в Лондоне, и в том районе, где я тогда жил, было много поляков. И районная управа общалась со своими жителями на семи разных языках. И как раз в тот год, когда я переехал, они стали общаться и на польском языке в том числе. Без всякой идеологии, просто исходя из того, что им нужно было донести нужную информацию до жителей города. У нас тут тоже бывают дискуссии, почему город Таллинн общается со своими жителями и предоставляет услуги на негосударственном языке. Для меня это вопрос практический. Если человек приходит в социальный отдел Ласнамяэ и ему нужна помощь или какое-то пособие, ему нужно это объяснить на том языке, который он понимает.