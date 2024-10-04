Дерби двух университетов в Кубке Эстонии: „ТалТех“ прервал 5-матчевую победную серию тартуской команды

Встречу лучше начал „ТалТех“, который сразу же захватил инициативу благодаря трехочковому броску Оливера Метсалу. Постепенно разрыв в счете увеличивался, и первую четверть команда завершила с преимуществом 30:19. Во второй четверти хозяева поля ответили впечатляющим рывком 15:0, благодаря чему всего за четыре минуты перехватили лидерство. Однако в последние минуты первой половины „ТалТех“ вновь наладил свою игру, и на перерыв команды ушли при счете 49:48 в пользу клуба из Таллинна.