„Это люди наши, граждане Украины, поэтому очень правильно, что они отходят и могут сохранить себя“. Зеленский прокомментировал уход ВСУ из Угледара

Выступая на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Киеве, Зеленский, говоря об Угледаре, подчеркнул, что Россия „разрушает позиции наших бойцов, им надо сохранить свою жизнь, потому что они гораздо главнее каких-либо застроек“ (цитата по „РБК-Украина“).

„Потому что это люди наши, граждане Украины, поэтому очень правильно, что они отходят и могут сохранить себя. Это абсолютно правильные шаги“.

Зеленский подчеркнул, что Украине для защиты от российской агрессии необходимо иметь возможность использовать дальнобойное оружие для ударов по территории РФ. „Поэтому мы так просим предоставить нам соответствующие разрешения. Можно ли без этого остановить Россию? На сегодняшний день это одно из средств — усиление Украины“, — сказал он.

Оперативно-стратегическая группировка ВСУ „Хортица“ 2 октября объявила, что возникла угроза оцепления города, и высшее командование дало разрешение отвести войска из Угледара.

Захват Угледара не несет немедленных угроз украинской обороне в Донбассе, однако в перспективе его потеря может привести к тяжелым для ВСУ последствиям.

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