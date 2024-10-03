Здоровье
03.10.2024, 11:16

С 1 ноября цены в стоматологии могут значительно вырасти. Кто виноват и можно ли этого не допустить?

 
Анна Тамм
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Союз стоматологов Эстонии предупредил, что с 1 ноября вероятнее всего вырастут цены на услуги зубных врачей. В связи с новым Законом об обязательном страховании ответственности поставщика медицинских услуг специалистам придется платить непосильно крупные суммы за страховку, которая, по словам врачей, не будет иметь никакой функциональной ценности. Дополнительные расходы лягут на плечи клиентов. Насколько подорожают услуги специалистов? И есть ли выход из ситуации? В проблеме разбирался RusDelfi.

„На данный момент у каждого врача-стоматолога, работающего на себя, и так есть страховка, которая покрывает в том числе ущерб, причиненный пациенту по вине врача“, - утверждает член правления Таллиннской стоматологической клиники и член правления Союза стоматологов Анастасия Кулдмаа. Зачем тогда покупать страховку второй раз?

По словам специалиста, решение о принятии этого закона было принято в октябре 2022 года. Он должен был вступить в силу еще 1 июля, но сроки пришлось сдвинуть на несколько месяцев, так как не была готова соответствующая документация.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии