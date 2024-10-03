С 1 ноября цены в стоматологии могут значительно вырасти. Кто виноват и можно ли этого не допустить?

Союз стоматологов Эстонии предупредил, что с 1 ноября вероятнее всего вырастут цены на услуги зубных врачей. В связи с новым Законом об обязательном страховании ответственности поставщика медицинских услуг специалистам придется платить непосильно крупные суммы за страховку, которая, по словам врачей, не будет иметь никакой функциональной ценности. Дополнительные расходы лягут на плечи клиентов. Насколько подорожают услуги специалистов? И есть ли выход из ситуации? В проблеме разбирался RusDelfi.