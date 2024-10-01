ВИДЕО | Кубок Эстонии: команда „Тартуского университета“ разгромила „Авис Утилитас“

Тартуская команда в начале матча оказалась в проигрыше 3:6, но затем сделала мощный рывок и выиграла первую четверть со счётом 18:8. К концу первой половины хозяева увеличили своё преимущество до 20 очков — 45:25. На конец третьей четверти счёт составил 66:45, и исход игры был уже предрешён.