01.10.2024, 17:26
Кубок Эстонии: команда „Тартуского университета“ разгромила „Авис Утилитас“
ФОТО: Delfi Meedia
В предварительном раунде Кубка Эстонии по баскетболу команда „Тартуского университета“ одержала победу над „Авис Утилитас“ (Рапла) со счетом 82:61. Запись матча и яркие моменты доступны для всех подписчиков Delfi.
Тартуская команда в начале матча оказалась в проигрыше 3:6, но затем сделала мощный рывок и выиграла первую четверть со счётом 18:8. К концу первой половины хозяева увеличили своё преимущество до 20 очков — 45:25. На конец третьей четверти счёт составил 66:45, и исход игры был уже предрешён.
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