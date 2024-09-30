Бывший футболист итальянского „Кальяри“ обнаружен мертвым в отеле на Сардинии

Бывший полузащитник „Кальяри“ Андреа Капоне скончался на 44-м году жизни, сообщает пресс-служба клуба. Его тело было найдено в отеле в Кальяри утром в воскресенье, по информации La Gazzetta dello Sport. Предполагается, что футболист, который провел ночь в гостинице после вечеринки с друзьями, упал и получил смертельную травму головы.

Андреа Капоне был воспитанником „Кальяри“ и большую часть своей карьеры провел именно в этом клубе, сыграв 123 матча и забив 12 голов. Он также выступал за „Виченцу“ и „Салернитану“. Полузащитник провел два матча за молодежную сборную Италии, в которых отметился одним голом, согласно данным Transfermarkt. Капоне завершил свою карьеру в 2011 году.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .