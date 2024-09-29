Отт Тянак стал третьим на Ралли Чили

На этапе в Чили победу одержал финн Калле Рованперя (Toyota), который финишировал с отрывом в 23,4 секунды от валлийца Элфина Эфанса (Toyota) и на 43,9 секунды опередил эстонца Отта Тянака (Hyundai).

Лидер общего зачета, бельгиец Тьерри Нёвилль (Hyundai), занял четвертое место, проиграв Рованперю 1 минуту и 1,2 секунды.

По результатам 11 этапов Нёвилль набрал 207 очков и занимает первое место, на втором месте находится Тянак с 178 баллами, а третью строчку занимает Себастьен Ожье (Toyota) с 166 очками.

Математически в борьбу за титул все еще могут вмешаться пилоты Toyota Себастьен Ожье и Эльфин Эванс, однако они отстают от Нёвиля на 41 и 46 очков соответственно.

До конца сезона осталось всего два этапа. Сначала состоится гонка в Центральной Европе с 17 по 20 октября, а затем финальный этап в Японии, который подведет итог раллийного сезона, пройдет с 21 по 24 ноября.

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