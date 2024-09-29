У эстонских католиков появилась своя епархия(1)
В четверг, 26 сентября, Папа римский Франциск возвел Эстонскую апостольскую администрацию в ранг Таллиннской епархии. Первым епископом был назначен Филипп Журдан, который занимал пост апостольского администратора Эстонии, передает rus.err.
В воскресенье в столичном Соборе святых Петра и Павла прошла самая первая месса новой епархии, которую называют папской мессой-
„Это не значит, что повседневная жизнь нашей церкви сразу изменится, но это принципиально очень важный шаг“, - сказал епископ Таллиннский Филипп Журдан.
Эстонская апостольская администрация была учреждена в 1924 году, когда число католиков в Эстонии начало расти, но еще их не хватало для создания епархии. В 1930-е годы появились какие-то надежды на епархию, но помешали война и годы оккупации.
В Эстонии проживает около 8000 католиков, в таллиннской епархии 17 священников.
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