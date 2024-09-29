В Вильнюсском аэропорту упал воздушный шар с контрабандными сигаретами

Инцидент работе аэропорта не помешал, сообщил пресс-секретарь Литовских аэропортов Тадас Василяускас.

В 23.45 специалисты аэропорта информировали, что на территории аэропорта обнаружен упавший небольшой баллон-зонд с грузом.

О находке информировали охрану аэропорта, полицию и сотрудников антитеррористической группы „Арас“. Упавший объект убрали с территории, его увезли для дальнейшего исследования.

По предварительным данным, груз состоял из контрабандных сигарет. „В коробке были контрабандные сигареты, сотрудники „Араса“ проверили груз, взрывчатки в нем не было“, – сказал представитель Департамента полиции Литвы Рамунас Матонис.

Баллоны-зонды обычно используют контрабандисты.

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