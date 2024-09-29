Российские войска нанесли массированные удары по Запорожью. Множество пострадавших

Позднее Федоров сообщил, что всего по Запорожью было нанесено десять ударов, разрушены жилые дома, под завалами могут находиться люди.

В целом, по словам чиновника, за минувшие сутки российские войска нанесли 345 ударов по девяти населенным пунктам Запорожской области. Семь авиаударов нанесены по Каменскому, Новодаровке, Малой Токмачке и Новоандреевке, 160 дронов различной модификации атаковали Беленькое, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Левадное.

Из РСЗО обстреляны Гуляйполе, Новоданиловка и Работино. Эти же населенные пункты, а также Новоандреевка, Малая Токмачка и Малиновка подверглись артобстрелам. Поступило 19 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. В Минобороны России подчеркивают, что удары наносятся исключительно по военным объектам в Украине.

В Киеве ожидают согласия Запада на удары вглубь России

Между тем в офисе президента Украины сделали громкое заявление о возможности предоставления вооруженным вилам Украины (ВСУ) разрешения на использование западного дальнобойного оружия для ударов вглубь территории России.

„Первыми о разрешении бить вглубь России узнают россияне. А уже потом будет сделано официальное объявление. Окончательного решения для вас у меня сейчас нет“, - сказал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в эфире телемарафона 28 сентября.

Украина надеется, что она додавит на США и партнеров

По словам Никифорова, президент Украины Владимир Зеленский в ходе недавнего визита в США провел переговоры с международными партнерами, которые могут повлиять на принятие соответствующего решения. „Хотя сейчас нет однозначного разрешения, но это огромное давление на партнеров со стороны Украины. Мы надеемся, что партнеры поддадутся“, - отметил он.

Официально США объясняют колебания по поводу предоставления разрешения Украине бить их ракетами вглубь РФ нежеланием становиться стороной конфликта.

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