Израиль вновь ударил по десяткам объектов „Хезболлы“ в Ливане

Он добавил, что за последние сутки Израиль нанес удары по сотням целей в Ливане в рамках усилий, направленных на то, чтобы сделать „Хезболла“ недееспособным. 27 сентября в результате израильского удара по пригороду Бейрута был убит давний лидер движения „Хезболла“ Хасан Насралла, что вызвало опасения по поводу угрозы тотальной войны на Ближнем Востоке.

В целом, в результате израильских ударов по Ливану погибли уже более 700 человек, сообщило ливанское министерство здравоохранения. Боевики „Хезболла“ начали наносить через границу единичные удары по израильским войскам уже на следующий день после того, как 7 октября 2023 года их союзник - палестинское радикальное движение ХАМАС совершило беспрецедентное нападение на Израиль, спровоцировав войну в секторе Газа.

Иран требует созыва Совбеза ООН

Иран на фоне действий Израиля в Ливане и во всем регионе потребовал созыва Совета Безопасности ООН. „Исламская Республика Иран настоятельно предостерегает от любого нападения на ее дипломатические миссии и представителей, что нарушает основополагающий принцип неприкосновенности дипломатических и консульских объектов, и вновь заявляет, что она не потерпит повторения подобных актов агрессии“, - написал постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани в своем послании Совбезу ООН после ликвидации Израилем лидера „Хезболлах“ Хасана Насраллы.

„Иран не колеблясь воспользуется своими неотъемлемыми правами, основанными на нормах международного права“, - предупредил иранский дипломат.

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