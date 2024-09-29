СВОДКА ЗА СУТКИ | В Таллинне на пешеходном переходе сбили девушку

28 сентября в 20.37 в Таллинне на улице Гонсиори 49-летний мужчина совершал на автомобиле Toyota RAV4 левый поворот и сбил на регулируемом пешеходной переходе пересекавшую проезжую часть 16-летниюю девушку. Пешехода доставили в больницу.

За сутки полиция отстранила от управлением транспортным средством 11 водителей, находившегося в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Заявлений об угонах транспортных средств в полицию не поступало.

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