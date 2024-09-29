„Шах и мат“. Хасан Насралла убит. Что ждет „Хезболлу“ без него?

Смерть Хасана Насраллы, который долгое время искусно скрывал свое местонахождение, продемонстрировала военное и разведывательное превосходство Израиля.

В целом, обычно так и происходит, и „Хезболле“ волей-неволей придется объявить нового лидера. От того, каким будет его первый шаг, во многом будет зависеть, как быстро группировка оправится от потери Насраллы.

Мусави тоже считался незаменимым, говорят некоторые эксперты, подобные организации относительно легко находят нового лидера, который долго взращивается в структуре с прицелом на то, что однажды он встанет во главе.

Хасан Насралла возглавил „Хезболлу“ в 1992 году, после смерти его предшественника Аббаса Мусави, погибшего в ходе израильского ракетного удара, напоминает BBC News Русская служба .

По его мнению, со смертью Насраллы изменится расклад на всех уровнях — от самой группировки до всей антиизраильской коалиции под эгидой Ирана.

Найти ему равнозначную замену было бы трудно и в обычные времена, а тем более сейчас, когда в результате серии проведенных Израилем операций группировка лишилась многих своих высших командиров, а система ее внутренней безопасности значительно подорвана.

Насралла возглавлял „Хезболлу“ на протяжении 32 лет, определяя ее политику и военную стратегию, укрепляя ее с помощью Ирана, но при этом сохраняя определенную автономность от Тегерана.

Масштаб влияния Насраллы выходит далеко за пределы „Хезболлы“. Даже его противники в Израиле и на Западе признают его выдающейся фигурой в политике Ближнего Востока.

„Он не просто символ, он тот, кто стоял за стратегическим и военным мышлением группировки. Несомненно, его смерть будет иметь для нее серьезные последствия“, — говорит Зейна Ходр, обозреватель из Бейрута.

После удара по Бейруту, в котором он погиб, „Хезболла“ выпустила несколько ракет в сторону Израиля, вероятно, чтобы показать, что она не сломлена, но, по мнению аналитиков, в группировке понимают, что ей нанесен сокрушительный удар.

„Это полномасштабная война, и Израиль использует эту возможность, чтобы ликвидировать структуру руководства и разрушить инфраструктуру „Хезболлы““, — считает Фаваз Гергес, профессор международных отношений Лондонской школы экономики.

По его мнению, влияние „Хезболлы“ в регионе после смерти Хасана Насраллы уменьшится.

„Это шах и мат! Мы не ослабим давление, нам надо вернуть людей в их дома у северных границ, откуда они бежали, бросив все, и мы двигаемся в этом направлении. Но „Хезболла“ рано или поздно может оправиться от удара, и мы должны быть готовы“, — сказал израильский военный источник в комментарии Русской службе Би-би-си.

Военный потенциал и политическое будущее

Военный потенциал „Хезболлы“ со смертью Хасана Насраллы вряд ли пострадает.

Возможности Насраллы действительно во многом держались на его личных связях в Иране и на его авторитете в глазах иранских спонсоров.

Но в Тегеране понимают, что его смерть — серьезный удар по масштабам иранского влияния в Ливане и по стратегической позиции Ирана на Ближнем Востоке в целом.

Поэтому Иран, скорее всего, поспешит сделать все от него зависящее, чтобы восстановить статус-кво, а это будет включать и военные поставки.

„Хезболла“ — не только радикальная военизированная группировка, но и политическая партия, которая входила в состав правительств Ливана с 2005 года и в настоящий момент занимает 15 мест в парламенте.

До 2022 года в коалиции с союзниками, в число которых входит другая радикальная партия „Амаль“, у „Хезболлы“ было парламентское большинство, но она его потеряла на фоне глубокого экономического кризиса в стране.

Несмотря на это, ее политическое влияние в стране по-прежнему велико.