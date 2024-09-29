Какие основные проблемы бывают у детей в течение учебного года? Примеры из жизни и советы эстонского эксперта

– Обеспечение благополучия ребенка – это то, что имеет важное значение на протяжении всего года. Но особое внимание следует уделить именно началу года, потому что за несколько месяцев, проведенных вне школы, в жизни ребенка могло многое измениться.

– Почему важно, чтобы люди, работающие с детьми и молодежью, уделяли особое внимание психическому здоровью и благополучию детей уже в начале учебного года?

Некоторые боятся, что снова участятся конфликты в семье, потому что ребенок не хочет идти в школу, и так далее. Или ребенок тревожится перед дорогой в школу. Его родители считают, что они больше не должны ходить на линейку и сопровождать его в школу, но ему страшно думать, что с этого года он должен справляться с этим сам.

Есть дети, у которых возникает фобия. Школа сама по себе вызывает у них огромную тревогу. Их мучают вопросы и страхи. Смогу ли я справиться? Буду ли я успевать? Достаточно ли я хорош? Я боюсь своего учителя!

Один ребенок позвонил и рассказал, как он постоянно видит своих обидчиков из окна своего дома. Летом ему удалось оставаться в безопасности за стенами своего дома, но в школе он не защищен от них. Он боится, что все, что происходило предыдущие четыре года, продолжится в новом учебном году.

Есть дети, у которых уровень тревожности постоянно растет из-за страха перед школьной травлей. Летом они могли от этого отдохнуть, но за несколько недель до начала учебного года у них появляется страх перед школой.

– Чаще всего дети обращаются к нам по поводу проблем в отношениях и душевного здоровья. Их беспокоят взаимоотношения со сверстниками и родителями. С середины августа мы отмечаем рост количества обращений и все чаще – по поводу школьной тематики.

– Какие основные трудности встречаются у детей и молодежи в течение учебного года? И с какими проблемами они сталкиваются чаще всего?

Мы поговорили с руководителем службы помощи детям Департамента социального страхования Каей Халлик и узнали, как меняется характер обращений в службу в связи с началом учебного года и что могут сделать работающие с детьми люди, чтобы поддержать их на этом пути, пишет МК-Эстония.

Это не значит, что учитель должен допрашивать детей, но внимательность и наблюдение может помочь заметить изменения в поведении некоторых из них.

Конечно, изменение в поведении может быть связано с развитием ребенка – возможно, за лето он стал более зрелым, но ведь не узнаешь, пока не спросишь.

Можно поинтересоваться у ребенка: „Я вижу, что ты стал таким серьезным. Что может быть причиной этого изменения?“ И если он просто вырос, то, скорее всего, улыбнется и скажет об этом. Но если у него есть проблема, это даст ему возможность открыться.

Важно в течение всего года отслеживать изменения в поведении детей. И если мы их замечаем, не стоит придумывать причину самим, а лучше спросить об этом напрямую. Так же, как мы спрашиваем у друзей, когда видим, что их что-то тревожит.

Если ребенок подолгу грустит, обеспокоен, тревожится, боится, это влияет на его психическое состояние, и чем дольше он остается с этими чувствами в одиночестве, тем сложнее могут стать проблемы с его душевным здоровьем.

А чем раньше мы это заметим и осмелимся вмешаться, тем быстрее ребенку может стать легче.

„Не пропустите звоночки“

– Каковы наиболее частые признаки, указывающие на саморазрушающее поведение ребенка – например, нанесение себе вреда или суицидальные мысли? Как должен вести себя учитель или другой взрослый в такой ситуации?

– Дети, которых посещают мысли о самоповреждении или суициде, могут выражать это по-разному.

Одни явно демонстрируют такие признаки своим поведением – они могут причинять себе вред в школе или громко говорить о своих саморазрушительных мыслях. Другие могут хорошо скрывать свои чувства.

Если ребенок говорит о самоповреждении или суициде, это следует воспринимать как крик о помощи.

Существует распространенный миф, что тот, кто говорит о самоубийстве, этого не совершает, и тот, кто причиняет себе вред, не покончит с собой. Однако, к сожалению, случаи из жизни подтверждают, что это – не так. Когда ребенок кричит о помощи, каждый взрослый обязан вмешаться.