Новости Эстонии
28.09.2024, 17:50

Широкие коридоры, укрепленные поручни и вертолетные площадки. Могут ли современные паромы повторить судьбу „Эстонии“?

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Что изменилось в требованиях к безопасности

После крушения парома „Эстония“ в 1994 году правила безопасности пассажирских судов были значительно ужесточены. RusDelfi выяснил, что конкретно изменилось в требованиях к конструкции и эксплуатации судов, чтобы предотвратить повторение подобной катастрофы.

В 1996 году были подписаны Стокгольмские соглашения, которые вводят специальное требование остойчивости (способность сохранять плавучесть и устойчивость в случае затопления одной или нескольких секций – прим. ред.) пассажирских судов типа „РО-РО“ (морской транспорт, специально построенный для перевозки автомобилей, грузовиков, прицепов и грузов, которые закреплены на колесной платформе – прим. ред.) в зависимости от высоты волны в районе нахождения судна.

„Это касается максимально допустимого на маршруте между портами Западной Европы количества воды на автомобильной палубе в зависимости от высоты оставшейся плавучести поврежденного судна, – отмечает начальник отдела судоходства Морской службы Департамента транспорта Эстонии Ян Яансон. – Для обеспечения аварийной остойчивости в соответствии со Стокгольмским соглашением потребовалось бы установить дополнительные переборки и таранные переборки на безопасном расстоянии от крайнего носового отсека судна до автомобильной палубы.

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