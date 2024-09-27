Трамп подтвердил, что встретится с Зеленским
Трамп заявил, что встретится с Зеленским в пятницу. Об этом кандидат в президенты США сообщил на пресс-конференции, сообщает ТК Meduda-LIVE со ссылкой на Axios.
Встреча пройдет в Трамп-тауэр в Нью-Йорке, она должна начаться в 16:45 по Москве.
25 сентября агентство Associated Press со ссылкой на источник в штабе Трампа написало, что он не планирует встречаться с Зеленским.
Дональд Трамп в своих публичных выступлениях критиковал Зеленского за то, что он „отказывается идти на сделку“ с Путиным.
Трамп называл Зеленского „величайшим продавцом на Земле“, говоря, что тот каждый раз уезжает из США с договоренностями о военной помощи на миллиарды долларов.
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