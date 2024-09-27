Трагедия на чемпионате мира: 18-летнюю велогонщицу эвакуировали с трассы на вертолете
Во время юниорской шоссейной гонки на чемпионате мира в Цюрихе (Швейцария) в четверг произошло серьезное падение.
18-летняя швейцарская велогонщица Мюриэль Фуррер по неустановленным пока причинам потеряла контроль над велосипедом во время юниорской шоссейной гонки и сильно упала. После этого её доставили в больницу на вертолете.
Мюриэль Фуррер получила серьезную черепно-мозговую травму и в настоящее время находится в крайне тяжёлом состоянии. Об этом говорится в официальном заявлении Международного союза велосипедистов (UCI).
„Международный союз велосипедистов (UCI), Швейцарская федерация велоспорта и Оргкомитет Велопробега 2024 в Цюрихе крайне обеспокоены сложившейся ситуацией и внимательно следят за развитием событий. Они обещают сообщить о ситуации как можно скорее.
На данный момент нет установленных фактов относительно того, как произошёл несчастный случай. Расследование компетентными органами продолжается, и поэтому дальнейшая информация не может быть предоставлена до дальнейшего уведомления“, — говорится в заявлении.
Мюриэль Фуррер выступала на чемпионате мира в гонке с раздельным стартом, где заняла 44-е место.
Всего год назад швейцарский велоспорт потрясла еще одна трагедия: в июне, во время пятого этапа „Тура Швейцарии“, погиб велогонщик Джино Медер.
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