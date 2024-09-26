Баскетбол
26.09.2024, 17:16

ПРЯМОЙ ЭФИР НА DELFI TV | „Калев/Крамо“ начинает новый сезон в эстоно-латвийской лиге матчем против рижского ВЭФа

 
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Эстоно-латвийская баскетбольная лига Оптибет стартует в четверг и для эстонских клубов. Первым сезон откроет „Калев/Крамо“, который примет в спортивном зале „Калев“ один из лучших латвийских клубов — рижский ВЭФ. Прямую трансляцию матча, который начнется в 19:30, смогут посмотреть только подписчики Delfi.

В то время как латвийские клубы уже провели свои первые матчи в объединенной лиге на прошлой неделе, команды из Эстонии еще не выходили на площадку. Рижский ВЭФ начал сезон с поражения, уступив в прошлую субботу другому латвийскому клубу — „Ригас Зелли“ со счетом 88:91.

„Калев/Крамо“ принял участие в квалификационном турнире Лиги чемпионов ФИБА, прошедшем на прошлой неделе в Турции. В полуфинале таллиннская команда одержала победу над словацким клубом „Левице“ со счетом 84:76, но в финале уступила чешскому „Нимбурку“ — 66:80.

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