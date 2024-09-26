ПРЯМОЙ ЭФИР НА DELFI TV | „Калев/Крамо“ начинает новый сезон в эстоно-латвийской лиге матчем против рижского ВЭФа

В то время как латвийские клубы уже провели свои первые матчи в объединенной лиге на прошлой неделе, команды из Эстонии еще не выходили на площадку. Рижский ВЭФ начал сезон с поражения, уступив в прошлую субботу другому латвийскому клубу — „Ригас Зелли“ со счетом 88:91.