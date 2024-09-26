Байден: США предоставят Украине боеприпасы дальнего действия
В речи, опубликованной на официальном сайте Белого дома, президент США Джо Байден объявил, что до завершения его президентского срока Украина получит все оставшееся запланированным для нее финансирование, а также получит боеприпасы дальнего действия Joint Standoff Weapon (JSOW).
„Чтобы расширить возможности Украины по нанесению ударов на дальние расстояния я решил предоставить Украине боеприпасы дальнего действия Joint Standoff Weapon (JSOW)“, - заявил Байден, представляя поддержку США Украине.
Кроме того, чтобы дополнительно укрепить противовоздушную оборону Украины, президент США поручил Министерству обороны отремонтировать и предоставить Украине еще одну батарею ПВО Patriot, а также предоставить Украине дополнительные ракеты Patriot. „Это вытекает из моего решения, принятого ранее в этом году, о перенаправлении американских средств ПВО в Украину. Это обеспечит Украину сотнями дополнительных ракет Patriot и AMRAAM в течение следующего года и поможет Украине защитить свои города и свой народ“.
Всего США передаст Киеву вооружений на 2,4 млрд долларов, говорится в официальном заявлении на сайте Белого дома.
„Для наращивания потенциала ВВС Украины я поручил Министерству обороны расширить подготовку украинских пилотов F-16, в частности, через поддержку обучения еще 18 пилотов в 2025 году“ - говорится в обращении Байдена.
Также президент США анонсировал меры „по разрушению глобальной сети криптовалют“, чтобы противодействовать уклонению от санкций и отмыванию денег. Их предпримут Минюст, Минфин и Секретная служба США во взаимодействии с партнерами из других стран.
Сообщается, что дальность боеприпасов JSOW, применяемых с истребителей F-16, достигает 110 км.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.