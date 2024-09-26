Байден: США предоставят Украине боеприпасы дальнего действия

„Чтобы расширить возможности Украины по нанесению ударов на дальние расстояния я решил предоставить Украине боеприпасы дальнего действия Joint Standoff Weapon (JSOW)“, - заявил Байден, представляя поддержку США Украине.

Кроме того, чтобы дополнительно укрепить противовоздушную оборону Украины, президент США поручил Министерству обороны отремонтировать и предоставить Украине еще одну батарею ПВО Patriot, а также предоставить Украине дополнительные ракеты Patriot. „Это вытекает из моего решения, принятого ранее в этом году, о перенаправлении американских средств ПВО в Украину. Это обеспечит Украину сотнями дополнительных ракет Patriot и AMRAAM в течение следующего года и поможет Украине защитить свои города и свой народ“.

Всего США передаст Киеву вооружений на 2,4 млрд долларов, говорится в официальном заявлении на сайте Белого дома.

„Для наращивания потенциала ВВС Украины я поручил Министерству обороны расширить подготовку украинских пилотов F-16, в частности, через поддержку обучения еще 18 пилотов в 2025 году“ - говорится в обращении Байдена.

Также президент США анонсировал меры „по разрушению глобальной сети криптовалют“, чтобы противодействовать уклонению от санкций и отмыванию денег. Их предпримут Минюст, Минфин и Секретная служба США во взаимодействии с партнерами из других стран.

Сообщается, что дальность боеприпасов JSOW, применяемых с истребителей F-16, достигает 110 км.

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