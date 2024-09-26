IBU ввёл новые правила старта в спринтах и индивидуальных гонках на Кубке мира

С сезона-2024/2025 15 лучших спортсменов генеральной классификации КМ будут получать стартовые номера с 42-го по 70-й. Нововведение было принято с целью удержания и увеличения аудитории, которая смотрит соревнования по телевидению и в сети Интернет, пишет Чемпионат.

Напомним, до этого момента ведущие биатлонисты могли выбирать для старта удобную группу.

Ранее стало известно, что норвежский город Шушен отказался от этапа Кубка IBU по биатлону, который должен был пройти с 4 по 7 декабря, из-за финансового положения.

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