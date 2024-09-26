Военный дневник
26.09.2024, 22:03

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (946-й день) | Кремль назвал изменение российской ядерной доктрины „сигналом для Запада“. ЕС: это „безответственное поведение“

 
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Булава» с подводной лодки в ноябре 2023 года
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Булава» с подводной лодки в ноябре 2023 года
ФОТО: Russian Defense Ministry Press Service / AP / Scanpix

Подводим итоги очередного дня войны.

Что произошло в ночь на четверг и утром

  • Ночью российские военные нанесли очередной комбинированный удар по Украине ракетами и беспилотниками.

  • По данным Воздушных сил ВСУ, Сумская область подверглась атаке двух ракет неустановленного типа из Белгородской области.

  • По Одесской области были запущены четыре ракеты Х-59/69 из акватории Черного моря. Также российские военные задействовали 78 ударных БПЛА Shahed, 66 из которых были сбиты ПВО Украины. В Одесской области в результате ракетной атаки погибла женщина, повреждены жилые дома и автомобили.

  • В Запорожье восемь человек получили ранения, среди них ребенок. Повреждены 11 частных домов и один многоэтажный дом.

  • Над Киевом сбито около десятка беспилотников. Обломки упали в Печерском районе столицы на территорию детского сада. Также возник пожар в жилом доме после разгерметизации газовой трубы, повреждены 20 автомобилей.

  • В Ивано-Франковске поврежден объект инфраструктуры, центральная часть города осталась без электроснабжения.

  • В Николаеве поврежден объект инфраструктуры, последствия устранены к утру, электроснабжение восстановлено в полном объеме.

Российские военные не комментировали эти заявления.

  • Пентагон рекомендовал предоставить Украине боеприпасы с белым фосфором. Белый дом отказывается — NBC News. По словам собеседников издания, администрация президента США Джо Байдена не одобрила эту рекомендацию из-за „предрассудков“, связанных с белым фосфором, и из опасения последствий для мирных жителей. Источники NBC News говорят, что если идею все-таки одобрят, то боеприпасы с белым фосфором могут отправить в Украину без публичного объявления. Американские военные, как отмечает NBC, используют боеприпасы с белым фосфором для дымовых завес или для освещения на поле боя. Однако они легко воспламеняются и могут вызывать сильные ожоги.

Главные новости к полудню

  • „План победы“ Зеленского „не впечатлил“ администрацию Байдена — WSJ. В „плане победы“, заявили источники в Госдепартаменте США, лучше всего прописана часть, касающаяся просьб об оружии и снятии запрета на применение дальнобойных ракет по территории России. В плане также говорится о политической реформе и поддержке экономики. Однако американские и европейские чиновники считают, что в этой части значительно меньше конкретных предложений. При этом, пишет WSJ, в Белом доме надеялись услышать от Киева что-то конкретное, что администрация действующего президента Джо Байдена могла бы поддержать за четыре месяца до выборов.

  • Россия при посредничестве Катара передала девять детей их родственникам из Украины. Уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что в группе восемь мальчиков в возрасте от 12 до 17 лет и одна девочка 17 лет. Многие из них оставались в России с бабушками и дедушками. В обмене участвовал посол Катара в Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани.

    „Представители страны участвуют в переговорах с украинской стороной, сопровождают детей и родственников, несут транспортные и другие расходы. Также в работе участвуют Международный Комитет Красного Креста, региональные детские омбудсмены, представители профильных ведомств, правоохранительные органы“, — сообщила Львова-Белова.

    Львова-Белова отметила, что Катар, в посольстве которого прошла встреча, оказывает серьезную помощь в процессе воссоединения. На сегодняшний день 80 детей из 62 семей воссоединились с родственниками на Украине и в третьих странах и 13 детей из восьми семей вернулись в Россию.

  • „Новая газета Европа“ выяснила, что в Курской области против частей регулярной армии Украины воюет спецназ ФСБ. В публикации рассказывают о гибели 35-летнего Михаила Т. На фотографиях в соцсетях Михаила есть ведомственные награды ФСБ. „Новая газета Европа“ утверждает, что он служил в спецназе в Московском регионе и погиб в Курской области. По словам собеседников „Новой газеты Европа“, знакомых с работой Центра специального назначения ФСБ, там служит всего несколько сотен человек. Гибель каждого бойца — большой удар по спецназу ФСБ, который в основном занимается борьбой с терроризмом.

    „[Мне] ясно, что ФСБ приняла решение использовать своих отборных бойцов для борьбы с украинскими диверсантами. Однако в общевойсковом бою с участием тяжелой техники у [подразделений] „Альфы“ и „Вымпела“ мало шансов против регулярной армии“, — заявил журналистам анонимный сотрудник ФСБ.

Главные новости второй половины дня

  • Президент США Джо Байден объявил об увеличении помощи Украине в сфере безопасности и о ряде дополнительных мер, призванных помочь Киеву выиграть войну. Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома. Байден поручил Министерству обороны распределить все оставшиеся средства, выделенные на оказание помощи в обеспечении безопасности Украине, до конца его президентского срока. Пентагон выделит оставшиеся средства на Инициативу по содействию безопасности Украины до конца этого года. Президент также санкционировал выделение 5,5 млрд долларов в рамках президентских полномочий по сокращению вооружений, чтобы обеспечить бессрочность этих полномочий, и чтобы Вашингтон смог в полной мере использовать средства, выделенные Конгрессом для поддержки сокращения американского оборудования для Украины, а затем пополнить американские запасы.

    „Министерство обороны объявляет о выделении 2,4 млрд долларов на помощь в области безопасности в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины, которая предоставит Украине дополнительные средства ПВО, беспилотные авиационные системы и боеприпасы класса „воздух-земля“, а также укрепит оборонную промышленную базу Украины и поддержит ее потребности в техническом обслуживании и поддержании“, — говорится в заявлении Байдена.

    Помимо боеприпасов Joint Standoff Weapon, о которых уже писала пресса, Вашингтон отправит Украине еще одну батарею ПВО Patriot и дополнительные ракеты к ней. Байден также поручил Пентагону расширить обучение украинских летчиков пилотажу истребителей F-16, в том числе обучить еще 18 пилотов в следующем году. Байден также сообщил, что министерства юстиции, финансов и Секретная служба США вместе с международными партнерами сегодня предприняли действия по разрушению глобальной криптовалютной сети, чтобы противостоять уклонению от российских санкций и отмыванию денег.

    „Этими действиями я ясно даю понять: Соединенные Штаты окажут Украине поддержку, необходимую для победы в этой войне“, — говорится в заявлении.

  • Путин заявил об изменении ядерной доктрины. Как рассказал Би-би-си Максим Старчак из Центра международной и оборонной политики Университета Куинс, новые положения ядерной доктрины уточняют условия использования ядерного оружия, но причины его применения не меняются. „Это угроза существования государству, и угроза ядерному оружию. Если раньше условием применения ядерного оружия была атака баллистических ракет, то теперь это расширилось до всех средств воздушно-космического нападения“, — сказал он.

    „Но фактически это уже рассматривалось как угроза, способная оказать негативное воздействие на стратегические силы сдерживания и при текущей доктрине“, — добавил эксперт.

    В действующей доктрине действительно есть положения об агрессии против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства, а также о воздействии на объекты, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий российских ядерных сил. Другими словами, положения действующей доктрины были настолько общими, что они перекрывали друг друга, позволяя применять к некоторым ситуациям разные положения одновременно. Подробнее об этом читайте ЗДЕСЬ.

  • Кремль: изменение российской ядерной доктрины — это сигнал для Запада

    „Это сигнал, который предупреждает эти страны о последствиях в случае их участия в нападении на нашу страну различными средствами, причем не обязательно ядерными“, — заявил Песков.

    Песков сказал, что „всему миру хорошо известно“ о российском ядерном потенциале и что „здравомыслящие западные политики“ понимают серьезность заявлений Путина — особенно в условиях „беспрецедентной конфронтации, спровоцированной вовлечением западных стран, в том числе и ядерных держав, в конфликт вокруг Украины“.

  • Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал предложение Владимира Путина изменить подходы к применению ядерных сил России „ядерным шантажом“. „Кроме ядерного шантажа, в РФ больше нет ничего, никаких других инструментов запугивания мира. Эти инструменты не сработают“, — написал Ермак.

  • Администрации Байдена не понравился мирный план Зеленского, а республиканцы раскритиковали президента Украины за визит на оборонный завод в Пенсильвании. Главное из материала WSJ 23 сентября в рамках визита в США Владимир Зеленский посетил военный завод в Пенсильвании, где в том числе производят снаряды для ВСУ. Эта поездка не понравилась нескольким представителям Республиканской партии, в том числе спикеру палаты представителей Майку Джонсону. Он назвал визит Зеленского на завод в „колеблющемся“ штате „вмешательством в выборы“. 25 сентября, выступая на предвыборном митинге в Северной Каролине, Дональд Трамп раскритиковал Зеленского за отказ от прекращения огня. Решения Белого дома относительно российско-украинской войны он прокомментировал словами „Украины больше нет“, заявив, что „любая сделка была бы лучше, чем то, что есть сейчас“.

  • Евросоюз не будет менять свою позицию по Украине на фоне новых ядерных угроз Владимира Путина, заявил представитель ЕС Петер Стано. По его словам, вчерашние заявления Путина — еще одно свидетельство „его безответственного поведения“. „Мы, безусловно, категорически отрицаем эти угрозы. Позиция Евросоюза остается неизменной“, — подчеркнул Стано.

  • Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов в 2025 году на фоне падения своих рейтингов, написало издание The Economist без указания источников.

  • Правящая партия „Грузинская мечта“ использовала изображения разрушенных в результате вторжения России украинских городов в своей предвыборной кампании. Рядом с этими фотографиями размещены снимки грузинских городов с подписью „Выбери мир“. МИД Украины осудил и назвал „недопустимым“ использование изображений войны в политической рекламе „Грузинской мечты“. Ведомство призвало политиков Грузии воздержаться от упоминания темы войны в Украине во внутриполитической борьбе.

  • В результате обстрела села Томина Балка в Херсонской области погибла женщина, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин. „Нанесли по меньшей мере шесть ударов по реактивной артиллерии. Попали в хозяйственное сооружение, там начался пожар, — написал он в телеграме. — На месте прилета погибла женщина 1967 года рождения“. Ранение также получил 62-летний мужчина.

  • В Польше украинца и белоруса отправили в тюрьму за шпионаж в пользу России.

    Двое подсудимых — в числе 16 граждан Беларуси, Украины и России, арестованных Агентством внутренней безопасности Польши в рамках расследования деятельности шпионской группы, занимавшейся сбором информации о транспортировке военного оборудования в Украину. Окружной суд Люблина приговорил 23-летнего гражданина Украины к шести годам тюрьмы и штрафу в размере 15 000 злотых (примерно 4 тысячи долларов) за участие в организованной группе, целью которой было совершение преступлений против Польши, шпионаж и хранение каннабиса. 30-летнего белоруса приговорили к двум годам и 10 месяцам тюрьмы и штрафу в размере 10 000 злотых за участие в группе и шпионаж. Остальные члены шпионской группы были приговорены к тюремному заключению на срок от 13 месяцев до шести лет, сообщает PAP.

  • Пять человек пострадали в Харькове в результате удара управляемой авиационной бомбой по частному сектору города, следует из заявлений властей. „Пострадали пять человек. Один из КАБов попал на территорию частного сектора в Киевском районе. Повреждены два жилых здания и хозяйственная постройка. Начался пожар“, — говорится в сообщении МВД Украины.

Источник: по материалам Би-би-си и „Медузы“

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