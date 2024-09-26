ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (946-й день) | Кремль назвал изменение российской ядерной доктрины „сигналом для Запада“. ЕС: это „безответственное поведение“
Подводим итоги очередного дня войны.
Что произошло в ночь на четверг и утром
Ночью российские военные нанесли очередной комбинированный удар по Украине ракетами и беспилотниками.
По данным Воздушных сил ВСУ, Сумская область подверглась атаке двух ракет неустановленного типа из Белгородской области.
По Одесской области были запущены четыре ракеты Х-59/69 из акватории Черного моря. Также российские военные задействовали 78 ударных БПЛА Shahed, 66 из которых были сбиты ПВО Украины. В Одесской области в результате ракетной атаки погибла женщина, повреждены жилые дома и автомобили.
В Запорожье восемь человек получили ранения, среди них ребенок. Повреждены 11 частных домов и один многоэтажный дом.
Над Киевом сбито около десятка беспилотников. Обломки упали в Печерском районе столицы на территорию детского сада. Также возник пожар в жилом доме после разгерметизации газовой трубы, повреждены 20 автомобилей.
В Ивано-Франковске поврежден объект инфраструктуры, центральная часть города осталась без электроснабжения.
В Николаеве поврежден объект инфраструктуры, последствия устранены к утру, электроснабжение восстановлено в полном объеме.
Российские военные не комментировали эти заявления.
Пентагон рекомендовал предоставить Украине боеприпасы с белым фосфором. Белый дом отказывается — NBC News. По словам собеседников издания, администрация президента США Джо Байдена не одобрила эту рекомендацию из-за „предрассудков“, связанных с белым фосфором, и из опасения последствий для мирных жителей. Источники NBC News говорят, что если идею все-таки одобрят, то боеприпасы с белым фосфором могут отправить в Украину без публичного объявления. Американские военные, как отмечает NBC, используют боеприпасы с белым фосфором для дымовых завес или для освещения на поле боя. Однако они легко воспламеняются и могут вызывать сильные ожоги.
Главные новости к полудню
„План победы“ Зеленского „не впечатлил“ администрацию Байдена — WSJ. В „плане победы“, заявили источники в Госдепартаменте США, лучше всего прописана часть, касающаяся просьб об оружии и снятии запрета на применение дальнобойных ракет по территории России. В плане также говорится о политической реформе и поддержке экономики. Однако американские и европейские чиновники считают, что в этой части значительно меньше конкретных предложений. При этом, пишет WSJ, в Белом доме надеялись услышать от Киева что-то конкретное, что администрация действующего президента Джо Байдена могла бы поддержать за четыре месяца до выборов.
Россия при посредничестве Катара передала девять детей их родственникам из Украины. Уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что в группе восемь мальчиков в возрасте от 12 до 17 лет и одна девочка 17 лет. Многие из них оставались в России с бабушками и дедушками. В обмене участвовал посол Катара в Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани.
„Представители страны участвуют в переговорах с украинской стороной, сопровождают детей и родственников, несут транспортные и другие расходы. Также в работе участвуют Международный Комитет Красного Креста, региональные детские омбудсмены, представители профильных ведомств, правоохранительные органы“, — сообщила Львова-Белова.
Львова-Белова отметила, что Катар, в посольстве которого прошла встреча, оказывает серьезную помощь в процессе воссоединения. На сегодняшний день 80 детей из 62 семей воссоединились с родственниками на Украине и в третьих странах и 13 детей из восьми семей вернулись в Россию.
„Новая газета Европа“ выяснила, что в Курской области против частей регулярной армии Украины воюет спецназ ФСБ. В публикации рассказывают о гибели 35-летнего Михаила Т. На фотографиях в соцсетях Михаила есть ведомственные награды ФСБ. „Новая газета Европа“ утверждает, что он служил в спецназе в Московском регионе и погиб в Курской области. По словам собеседников „Новой газеты Европа“, знакомых с работой Центра специального назначения ФСБ, там служит всего несколько сотен человек. Гибель каждого бойца — большой удар по спецназу ФСБ, который в основном занимается борьбой с терроризмом.
„[Мне] ясно, что ФСБ приняла решение использовать своих отборных бойцов для борьбы с украинскими диверсантами. Однако в общевойсковом бою с участием тяжелой техники у [подразделений] „Альфы“ и „Вымпела“ мало шансов против регулярной армии“, — заявил журналистам анонимный сотрудник ФСБ.
Главные новости второй половины дня
Президент США Джо Байден объявил об увеличении помощи Украине в сфере безопасности и о ряде дополнительных мер, призванных помочь Киеву выиграть войну. Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома. Байден поручил Министерству обороны распределить все оставшиеся средства, выделенные на оказание помощи в обеспечении безопасности Украине, до конца его президентского срока. Пентагон выделит оставшиеся средства на Инициативу по содействию безопасности Украины до конца этого года. Президент также санкционировал выделение 5,5 млрд долларов в рамках президентских полномочий по сокращению вооружений, чтобы обеспечить бессрочность этих полномочий, и чтобы Вашингтон смог в полной мере использовать средства, выделенные Конгрессом для поддержки сокращения американского оборудования для Украины, а затем пополнить американские запасы.
„Министерство обороны объявляет о выделении 2,4 млрд долларов на помощь в области безопасности в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины, которая предоставит Украине дополнительные средства ПВО, беспилотные авиационные системы и боеприпасы класса „воздух-земля“, а также укрепит оборонную промышленную базу Украины и поддержит ее потребности в техническом обслуживании и поддержании“, — говорится в заявлении Байдена.
Помимо боеприпасов Joint Standoff Weapon, о которых уже писала пресса, Вашингтон отправит Украине еще одну батарею ПВО Patriot и дополнительные ракеты к ней. Байден также поручил Пентагону расширить обучение украинских летчиков пилотажу истребителей F-16, в том числе обучить еще 18 пилотов в следующем году. Байден также сообщил, что министерства юстиции, финансов и Секретная служба США вместе с международными партнерами сегодня предприняли действия по разрушению глобальной криптовалютной сети, чтобы противостоять уклонению от российских санкций и отмыванию денег.
„Этими действиями я ясно даю понять: Соединенные Штаты окажут Украине поддержку, необходимую для победы в этой войне“, — говорится в заявлении.
Путин заявил об изменении ядерной доктрины. Как рассказал Би-би-си Максим Старчак из Центра международной и оборонной политики Университета Куинс, новые положения ядерной доктрины уточняют условия использования ядерного оружия, но причины его применения не меняются. „Это угроза существования государству, и угроза ядерному оружию. Если раньше условием применения ядерного оружия была атака баллистических ракет, то теперь это расширилось до всех средств воздушно-космического нападения“, — сказал он.
„Но фактически это уже рассматривалось как угроза, способная оказать негативное воздействие на стратегические силы сдерживания и при текущей доктрине“, — добавил эксперт.
В действующей доктрине действительно есть положения об агрессии против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства, а также о воздействии на объекты, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий российских ядерных сил. Другими словами, положения действующей доктрины были настолько общими, что они перекрывали друг друга, позволяя применять к некоторым ситуациям разные положения одновременно. Подробнее об этом читайте ЗДЕСЬ.
Кремль: изменение российской ядерной доктрины — это сигнал для Запада
„Это сигнал, который предупреждает эти страны о последствиях в случае их участия в нападении на нашу страну различными средствами, причем не обязательно ядерными“, — заявил Песков.
Песков сказал, что „всему миру хорошо известно“ о российском ядерном потенциале и что „здравомыслящие западные политики“ понимают серьезность заявлений Путина — особенно в условиях „беспрецедентной конфронтации, спровоцированной вовлечением западных стран, в том числе и ядерных держав, в конфликт вокруг Украины“.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал предложение Владимира Путина изменить подходы к применению ядерных сил России „ядерным шантажом“. „Кроме ядерного шантажа, в РФ больше нет ничего, никаких других инструментов запугивания мира. Эти инструменты не сработают“, — написал Ермак.
Администрации Байдена не понравился мирный план Зеленского, а республиканцы раскритиковали президента Украины за визит на оборонный завод в Пенсильвании. Главное из материала WSJ 23 сентября в рамках визита в США Владимир Зеленский посетил военный завод в Пенсильвании, где в том числе производят снаряды для ВСУ. Эта поездка не понравилась нескольким представителям Республиканской партии, в том числе спикеру палаты представителей Майку Джонсону. Он назвал визит Зеленского на завод в „колеблющемся“ штате „вмешательством в выборы“. 25 сентября, выступая на предвыборном митинге в Северной Каролине, Дональд Трамп раскритиковал Зеленского за отказ от прекращения огня. Решения Белого дома относительно российско-украинской войны он прокомментировал словами „Украины больше нет“, заявив, что „любая сделка была бы лучше, чем то, что есть сейчас“.
Евросоюз не будет менять свою позицию по Украине на фоне новых ядерных угроз Владимира Путина, заявил представитель ЕС Петер Стано. По его словам, вчерашние заявления Путина — еще одно свидетельство „его безответственного поведения“. „Мы, безусловно, категорически отрицаем эти угрозы. Позиция Евросоюза остается неизменной“, — подчеркнул Стано.
Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов в 2025 году на фоне падения своих рейтингов, написало издание The Economist без указания источников.
Правящая партия „Грузинская мечта“ использовала изображения разрушенных в результате вторжения России украинских городов в своей предвыборной кампании. Рядом с этими фотографиями размещены снимки грузинских городов с подписью „Выбери мир“. МИД Украины осудил и назвал „недопустимым“ использование изображений войны в политической рекламе „Грузинской мечты“. Ведомство призвало политиков Грузии воздержаться от упоминания темы войны в Украине во внутриполитической борьбе.
В результате обстрела села Томина Балка в Херсонской области погибла женщина, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин. „Нанесли по меньшей мере шесть ударов по реактивной артиллерии. Попали в хозяйственное сооружение, там начался пожар, — написал он в телеграме. — На месте прилета погибла женщина 1967 года рождения“. Ранение также получил 62-летний мужчина.
В Польше украинца и белоруса отправили в тюрьму за шпионаж в пользу России.
Двое подсудимых — в числе 16 граждан Беларуси, Украины и России, арестованных Агентством внутренней безопасности Польши в рамках расследования деятельности шпионской группы, занимавшейся сбором информации о транспортировке военного оборудования в Украину. Окружной суд Люблина приговорил 23-летнего гражданина Украины к шести годам тюрьмы и штрафу в размере 15 000 злотых (примерно 4 тысячи долларов) за участие в организованной группе, целью которой было совершение преступлений против Польши, шпионаж и хранение каннабиса. 30-летнего белоруса приговорили к двум годам и 10 месяцам тюрьмы и штрафу в размере 10 000 злотых за участие в группе и шпионаж. Остальные члены шпионской группы были приговорены к тюремному заключению на срок от 13 месяцев до шести лет, сообщает PAP.
Пять человек пострадали в Харькове в результате удара управляемой авиационной бомбой по частному сектору города, следует из заявлений властей. „Пострадали пять человек. Один из КАБов попал на территорию частного сектора в Киевском районе. Повреждены два жилых здания и хозяйственная постройка. Начался пожар“, — говорится в сообщении МВД Украины.
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