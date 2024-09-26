ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (946-й день) | Кремль назвал изменение российской ядерной доктрины „сигналом для Запада“. ЕС: это „безответственное поведение“

„План победы“ Зеленского „не впечатлил“ администрацию Байдена — WSJ . В „плане победы“, заявили источники в Госдепартаменте США, лучше всего прописана часть, касающаяся просьб об оружии и снятии запрета на применение дальнобойных ракет по территории России. В плане также говорится о политической реформе и поддержке экономики. Однако американские и европейские чиновники считают, что в этой части значительно меньше конкретных предложений. При этом, пишет WSJ, в Белом доме надеялись услышать от Киева что-то конкретное, что администрация действующего президента Джо Байдена могла бы поддержать за четыре месяца до выборов.

Россия при посредничестве Катара передала девять детей их родственникам из Украины. Уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что в группе восемь мальчиков в возрасте от 12 до 17 лет и одна девочка 17 лет. Многие из них оставались в России с бабушками и дедушками. В обмене участвовал посол Катара в Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани.

„Представители страны участвуют в переговорах с украинской стороной, сопровождают детей и родственников, несут транспортные и другие расходы. Также в работе участвуют Международный Комитет Красного Креста, региональные детские омбудсмены, представители профильных ведомств, правоохранительные органы“, — сообщила Львова-Белова.

Львова-Белова отметила, что Катар, в посольстве которого прошла встреча, оказывает серьезную помощь в процессе воссоединения. На сегодняшний день 80 детей из 62 семей воссоединились с родственниками на Украине и в третьих странах и 13 детей из восьми семей вернулись в Россию.