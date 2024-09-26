В ВОСКРЕСЕНЬЕ НА DELFI TV | В Таллинне состоится международный турнир по боксу с участием лучших боксеров Балтии

В эти выходные в Таллинне состоится международный турнир по боксу с участием 111 спортсменов из Эстонии, Латвии и Литвы. В турнире также примут участие члены сборных Латвии и Литвы, что обещает захватывающие и высококлассные поединки. Трансляция финальных боев начнется в воскресенье в 13:00 на Delfi TV и будет доступна для всех подписчиков Delfi.