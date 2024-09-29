29.09.2024, 11:17
ПРЯМОЙ ЭФИР НА DELFI TV | В Таллинне проходят финалы международного турнира по боксу с участием лучших боксеров Балтии
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В эти выходные в Таллинне состоится международный турнир по боксу с участием 111 спортсменов из Эстонии, Латвии и Литвы. В турнире также примут участие члены сборных Латвии и Литвы, что обещает захватывающие и высококлассные поединки. Трансляция финальных боев начнется в воскресенье в 13:00 на Delfi TV и будет доступна для всех подписчиков Delfi.
Согласно предварительной регистрации, наибольшая конкуренция среди взрослых ожидается в весовых категориях 67 кг, 75 кг и 92 кг, где выступят лучшие боксеры Эстонии, включая многократных чемпионов страны. Среди юношей самая острая борьба развернется в весовых категориях 54 кг, 67 кг и 71 кг.
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