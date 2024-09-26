WSJ: „план победы“ Зеленского „не впечатлил“ администрацию Байдена

„Я не впечатлен, там не так много нового“, — сказал изданию один из высокопоставленных американских чиновников.

В „плане победы“, заявили источники в Госдепартаменте США, лучше всего прописана часть, касающаяся просьб об оружии и снятии запрета на применение дальнобойных ракет по территории России.

В плане также говорится о политической реформе и поддержке экономики, однако, считают американские и европейские чиновники, в этой части значительно меньше конкретных предложений.

При этом, отмечает WSJ, в Белом доме надеялись услышать от Киева что-то конкретное, что администрация действующего президента Джо Байдена могла бы поддержать за оставшиеся ей четыре месяца.

О „плане победы“ президент Украины Владимир Зеленский объявил перед визитом в США. По словам Зеленского, он собирается представить этот план как действующем президенту США Джо Байдену, так и кандидатам на пост президента Камале Харрис и Дональду Трампу. Подробности плана власти Украины собираются раскрыть после встречи Зеленского с Байденом, намеченной на 26 сентября.

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