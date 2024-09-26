Израильская армия заявила о подготовке вторжения в Ливан. Державы призывают к трехнедельному перемирию

В заявлении, принятом в Нью-Йорке, во время сессии Генеральной ассамблеи ООН, на которую съехались лидеры большинства стран мира, говорится, что боевые действия между Израилем и „Хезболлой“ грозят эскалацией во всем регионе, что не отвечает интересам ни Израиля, ни Ливана.

11 стран и Евросоюз в совместном заявлении призвали Израиль и „Хезболлу“ объявить трехнедельное перемирие и за это время попытаться урегулировать конфликт мирными средствами.

Группировка считает израильскую разведку виновной в организации взрывов тысяч пейджеров и портативных раций , которыми пользовались члены „Хезболлы“.

„Хезболла“ утверждает, что целью удара был штаб израильской разведки „Моссад“, расположенный на окраине Тель-Авива. Израильские власти утверждают, что ракета была нацелена на жилые районы.

В среду утром ливанская группировка „Хезболла“ выпустила по Тель-Авиву баллистическую ракету, и она впервые в истории долетела этого города, сообщил агентству AFP представитель израильской армии. По его словам, ракету удалось перехватить, обошлось без жертв и пострадавших.

В среду в результате массированных ударов израильской авиации по всей территории Ливана в среду погибли уже более 50 человек, сотни получили ранения, сообщило Министерство здравоохранения страны.

Министр транспорта Ливана Али Хамие, представляющий политическое крыло „Хезболлы“, заявил, что подобное вторжение не будет для израильских военных „прогулкой в парке“.

Для проведения наземного вторжения были дополнительно призваны две бригады резервистов, сообщил Халеви.

Во время поездки в расположении войсковой части Халеви заявил, что авиация страны продолжит наносить удары по приграничным и более отдаленным районам Ливана, чтобы подготовить почву для наземного вторжения, которое позволит жителям северных районов Израиля вернуться в свои дома, не опасаясь угрозы со стороны „Хезболлы“.

Во вторник президент США Джо Байден заявил на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, что полномасштабный конфликт „не отвечает ничьим интересам“ и что „дипломатическое решение все еще возможно“.

Ливан заявил, что только Вашингтон может помочь прекратить боевые действия.

В среду „Хезболла“ подтвердила, что днем ранее в Бейруте в результате израильского авиаудара погиб ее высокопоставленный командир Ибрагим Кубаиси. Израиль заявил, что Кубаиси возглавлял ракетные войска группировки.

Израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху пообещал, что военные продолжат операцию против „Хезболлы“ и предупредил, что группировка ведет Ливан „к краю пропасти“. „Наша война не с вами, наша война — с „Хезболлой““, — сказал он в видеообращении к ливанским гражданам.

По данным ЦАХАЛ, израильские истребители также перехватили беспилотник, летевший в среду утром на территорию Израиля из Сирии. В этом случае также обошлось без последствий.

Израильское издание Haaretz Ynet пишет, что это первый случай, когда „Хезболла“ нацелила свои ракеты на район Тель-Авива.

В заявлении „Хезболлы“ говорится, что представители группировки запустили баллистическую ракету в сторону Тель-Авива в среду в 06:30 — и это было сделано в поддержку „доблестного и благородного сопротивления“ палестинцев в секторе Газа и „в защиту Ливана и его народа“.

Наносить массированные удары по Ливану армия Израиля начала в понедельник. Израильские власти утверждают, что наносят удары исключительно по инфраструктуре „Хезболлы“ и ее лидерам.

Перед этим Франция созвала чрезвычайное заседание Совета безопасности ООН, чтобы обсудить ситуацию в Ливане.

Байден и Макрон объявили, что это они в последние дни работали над совместным, многосторонним заявлением-призывом к перемирию.

С отдельным заявлением о необходимости мирного урегулирования выступили президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон, обсудив новый виток ближневосточного конфликта на встрече „на полях“ сессии ГА ООН.

Комментируя новости о вторжении, пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх предположила, что в самое ближайшее время его все же не будет, и подчеркнула, что США — против расширения военных действий.

„Относительно наземного рейда или наземного вторжения, это надо спрашивать израильтян, — сказала Сингх журналистам. — Мы определенно не хотим никаких действий, которые привели бы к дальнейшей эскалации напряженности в регионе“.

В среду ситуацию в Ливане обсудил Совет Безопасности ООН.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил на заседании о совместном заявлении-призыве к перемирию на 21 день, подготовленном Францией и США.

„Ливан находится на краю пропасти. Народ Ливана, народ Израиля и весь мир не могут позволить Ливану стать еще одной Газой“, — заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Анализ: может ли Израиль победить „Хезболлу“?

Джереми Боуэн, международный обозреватель Би-би-си:

Израильские военные рассчитывают, что мощные удары по позициям „Хезболлы“ нанесут ей такие потери, что группировка откажется от активных действий против Израиля, которые она ведет в поддержку ХАМАС в секторе Газа.

Израильским политикам и генералам нужна победа. Война в Газе продолжается без малого год, и ее конца пока не видно. Боевики ХАМАС все еще скрываются в туннелях и руинах, убивая израильских солдат, и все еще удерживают израильских заложников.

ХАМАС застал Израиль врасплох в октябре прошлого года, поскольку израильтяне не воспринимали ХАМАС как серьезную угрозу, способную нанести такой ущерб.

С Ливаном все обстоит иначе. Армия обороны Израиля и „Моссад“ планируют следующую войну против „Хезболлы“ с тех пор, как предыдущая, произошедшая в 2006 году, не достигла значимых результатов.