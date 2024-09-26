Ехавший по тротуару автомобиль врезался в дерево
Вчера полиция зарегистрировала десять дорожных происшествий, в которых пострадали люди, включая три случая с самокатами. От управления транспортным средством отстранили пять водителей с признаками употребления алкоголя или наркотиков.
Вчера в 10.23 произошло дорожное происшествие в Харьюмаа в волости Раэ в поселке Пеэтри у автобусной остановки „Вески“. 16-летний юноша, ехавший на личном электросамокате по проезжей части, потерял управление и упал. Самокатчика доставили в больницу.
В 10.25 произошло дорожное происшествие в Выруском уезде в волости Выру: в деревне Пинди у автобусной остановки 63-летний мужчина, управляя легковым автомобилем Toyota Hilux, съехал с дороги в кювет и врезался в дерево. Водителя доставили в больницу.
В 13.26 произошло дорожное происшествие в Таллинне у дома по бульвару Пыхья, 7. 60-летний мужчина, ехавший на легковом автомобиле Mercedes Benz-Vito по тротуару, врезался в дерево. Водителя и пассажира, 53-летнего мужчину, доставили в больницу. Точные обстоятельства происшествия выясняются.
В 13.43 произошло дорожное происшествие в Тарту у дома 119a по улице Тяхе. 53-летний мужчина, выезжая на легковом автомобиле Tesla Model X на главную дорогу, наехал на 50-летнюю женщину, ехавшую по главной дороге на велосипеде. Женщину доставили в больницу.
В 15.15 в Раквере на перекрестке улиц Яама и Выйду 55-летняя женщина, управлявшая легковым автомобилем Kia Sportage, не уступила дорогу имевшему преимущественное право проезда мотоциклу Harley-Davidson Flhtcui, которым управлял 49-летний мужчина. Мотоциклиста доставили в больницу.
В 15.28 произошло дорожное происшествие в Таллинне у дома по Таммсааре теэ, 53. 30-летний мужчина наехал на легковом автомобиле BMW 530D на стоявший впереди легковой автомобиль Tesla Model 3, которым управляла 23-летняя женщина. От полученного удара Tesla врезалась в стоявший впереди легковой автомобиль BMW 520D, за рулем которого находился 38-летний мужчина. Водителя Tesla доставили в больницу.
В 16.22 произошло дорожное происшествие в Харьюмаа в волости Ляэне-Харью: в деревне Клоогаранна у дома по Треппоя теэ, 1 перед автобусом Iveco Crossway Low Entry, которым управлял 52-летний мужчина, упало дерево. Во избежание наезда на дерево водитель затормозил, и в автобусе упала пассажирка, 74-летняя женщина. Пострадавшую доставили в больницу.
В 17.26 произошло дорожное происшествие в Ида-Вирумаа в городе Йыхви на Кесквяльяк: 17-летний юноша, ехавший на электросамкате, не снижая скорости выехал на пешеходный переход перед легковым автомобилем Toyota Avensis, которым управляла 57-летняя женщина. Самокатчика доставили в больницу.
В 17.47 произошло дорожное происшествие в Тарту у дома 6 по Яамамыйза: на дороге с ограниченной видимостью между гаражами легковой автмобиль BMW 528I, управляемый 18-летним мужчиной, столкнулся на повороте с легковым автомобилем Mercedes-Benz B200 CDI, которым управляла 43-летняя женщина. В результате столкновения BMW врезался в стену гаража. Водителя Mercedes доставили в больницу.
В 23.06 произошло дорожное происшествие в Таллинне напротив дома по Вильде теэ, 112: на пешеходном переходе 41-летняя женщина наехала на легковом автомобиле Mazda 3 на 20-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть на электросамокате. Самокатчика доставили в больницу.
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