Ехавший по тротуару автомобиль врезался в дерево

Вчера в 10.23 произошло дорожное происшествие в Харьюмаа в волости Раэ в поселке Пеэтри у автобусной остановки „Вески“. 16-летний юноша, ехавший на личном электросамокате по проезжей части, потерял управление и упал. Самокатчика доставили в больницу.

В 10.25 произошло дорожное происшествие в Выруском уезде в волости Выру: в деревне Пинди у автобусной остановки 63-летний мужчина, управляя легковым автомобилем Toyota Hilux, съехал с дороги в кювет и врезался в дерево. Водителя доставили в больницу.

В 13.26 произошло дорожное происшествие в Таллинне у дома по бульвару Пыхья, 7. 60-летний мужчина, ехавший на легковом автомобиле Mercedes Benz-Vito по тротуару, врезался в дерево. Водителя и пассажира, 53-летнего мужчину, доставили в больницу. Точные обстоятельства происшествия выясняются.

В 13.43 произошло дорожное происшествие в Тарту у дома 119a по улице Тяхе. 53-летний мужчина, выезжая на легковом автомобиле Tesla Model X на главную дорогу, наехал на 50-летнюю женщину, ехавшую по главной дороге на велосипеде. Женщину доставили в больницу.

В 15.15 в Раквере на перекрестке улиц Яама и Выйду 55-летняя женщина, управлявшая легковым автомобилем Kia Sportage, не уступила дорогу имевшему преимущественное право проезда мотоциклу Harley-Davidson Flhtcui, которым управлял 49-летний мужчина. Мотоциклиста доставили в больницу.

В 15.28 произошло дорожное происшествие в Таллинне у дома по Таммсааре теэ, 53. 30-летний мужчина наехал на легковом автомобиле BMW 530D на стоявший впереди легковой автомобиль Tesla Model 3, которым управляла 23-летняя женщина. От полученного удара Tesla врезалась в стоявший впереди легковой автомобиль BMW 520D, за рулем которого находился 38-летний мужчина. Водителя Tesla доставили в больницу.