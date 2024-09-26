ФОТО и ВИДЕО | ЧЭ по футболу: „Нымме Калью“ разгромил „Флору“, а нарвский „Транс“ шокировал „Пайде“

„Нымме Калью“ не оставил шансов „Флоре“

Футболисты „Нымме Калью“ вышли вперед на 45-й минуте благодаря голу Ивана Патрикеева. В последние 15 минут матча лучший бомбардир чемпионата Алекс Маттиас Тамм забил два гола, один из которых с пенальти, обеспечив убедительную победу „Нымме Калью“ со счетом 3:0.

„Флора“ завершала матч вдесятером, после того как Андреас Вахер получил вторую желтую карточку на 79-й минуте и был удален с поля.

Алекс Маттиас Тамм по-прежнему возглавляет гонку бомбардиров, имея 25 голов в 27 матчах. На втором месте находится нападающий „Флоры“ Марк Андерс Лепик, который забил 15 мячей, но выбыл до конца сезона из-за травмы.

Активные фанаты обеих команд решили бойкотировать первый тайм матча, который начался в будний день в 17:00, из-за неудобного времени.

Нарвский „Транс“ преподнес сенсацию

Во втором матче среды нарвский „Транс“ на выезде сенсационно победил „Пайде“ со счетом 3:2.

Уже на 6-й минуте Серго Кухианидзе вывел гостей вперед, а на 31-й минуте, с передачи Закария Бегларишвили, оформил дубль. Хозяева сравняли счет благодаря точным ударам Димитрия Епихина на 34-й минуте и Милана Делевича на 59-й.

Однако последнее слово осталось за гостями. На 71-й минуте Леонардо Габриэль Ролон реализовал пенальти, обеспечив „Трансу“ победу со счетом 3:2.

Второй тайм оказался особенно эмоциональным, поскольку судья показал три красные карточки. На 60-й минуте поле покинул Пьер Ландри Каборе („Транс“) после второй желтой карточки. На 84-й минуте был удален Гердо Юхкам („Пайде“), находившийся на скамейке запасных. В компенсированное время, на 92-й минуте, Милан Делевич („Пайде“) также получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Турнирная таблица:

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