ФОТО и ВИДЕО | ЧЭ по футболу: „Нымме Калью“ разгромил „Флору“, а нарвский „Транс“ шокировал „Пайде“
В отложенных матчах 23-го тура чемпионата Эстонии по футболу нарвский „Транс“ сенсационно обыграл на выезде „Пайде“ со счетом 3:2, а „Нымме Калью“ разгромил столичную „Флору“ — 3:0.
„Нымме Калью“ не оставил шансов „Флоре“
Футболисты „Нымме Калью“ вышли вперед на 45-й минуте благодаря голу Ивана Патрикеева. В последние 15 минут матча лучший бомбардир чемпионата Алекс Маттиас Тамм забил два гола, один из которых с пенальти, обеспечив убедительную победу „Нымме Калью“ со счетом 3:0.
„Флора“ завершала матч вдесятером, после того как Андреас Вахер получил вторую желтую карточку на 79-й минуте и был удален с поля.
Алекс Маттиас Тамм по-прежнему возглавляет гонку бомбардиров, имея 25 голов в 27 матчах. На втором месте находится нападающий „Флоры“ Марк Андерс Лепик, который забил 15 мячей, но выбыл до конца сезона из-за травмы.
Активные фанаты обеих команд решили бойкотировать первый тайм матча, который начался в будний день в 17:00, из-за неудобного времени.
Нарвский „Транс“ преподнес сенсацию
Во втором матче среды нарвский „Транс“ на выезде сенсационно победил „Пайде“ со счетом 3:2.
Уже на 6-й минуте Серго Кухианидзе вывел гостей вперед, а на 31-й минуте, с передачи Закария Бегларишвили, оформил дубль. Хозяева сравняли счет благодаря точным ударам Димитрия Епихина на 34-й минуте и Милана Делевича на 59-й.
Однако последнее слово осталось за гостями. На 71-й минуте Леонардо Габриэль Ролон реализовал пенальти, обеспечив „Трансу“ победу со счетом 3:2.
Второй тайм оказался особенно эмоциональным, поскольку судья показал три красные карточки. На 60-й минуте поле покинул Пьер Ландри Каборе („Транс“) после второй желтой карточки. На 84-й минуте был удален Гердо Юхкам („Пайде“), находившийся на скамейке запасных. В компенсированное время, на 92-й минуте, Милан Делевич („Пайде“) также получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
Турнирная таблица:
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