ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (945-й день) | Зеленский на Генассамблее: в ООН невозможно по-настоящему и справедливо решать вопросы войны и мира

В Харькове из-под завалов дома, разрушенного российской авиабомбой накануне, извлекли тело погибшей женщины, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. Число жертв удара по дому выросло до четырех человек.

В Главном управлении разведки Украины заявили, что на агрегатном заводе в Волчанске Харьковской области были взяты в плен около 20 российских военных. По словам украинского офицера, бои в районе завода продолжались около недели и завершились окружением российских военных, часть которых была убита.

Советники Владимира Зеленского рассказали Associated Press, что план победы, разработанный Киевом, подразумевает, что Украина согласится на прекращение огня только в том случае, если способность России снова вторгнуться „будет подорвана“. Любое другое соглашение не принесет пользы будущему Украины, говорят собеседники AP.

Reuters подтвердил, что Россия запустила в Китае программу по разработке и производству ударных беспилотников, о которой писал в середине сентября Bloomberg. Беспилотники под названием „Гарпия-3“ собираются на Ижевском электромеханическом заводе „Купол“, который входит в оборонный концерн „Алмаз-Антей“. Новая модель беспилотника имеет дальность до 2000 километров и полезную нагрузку в 50 килограммов.

Национальная полиция Украины заявила, что российские военные нанесли удар по Краматорску в Донецкой области. „Частично разрушены и повреждены многоэтажные дома. Есть пострадавшие. Продолжается спасательная операция“, — сказано в сообщении. По состоянию на 17:30 известно о двух погибших, заявил глава областной военной администрации Вадим Филашкин. По его данным, днем в среду российские военные сбросили на город три управляемые авиабомбы. Кроме двух погибших еще по меньшей мере 12 человек ранены, в том числе трое детей. По сообщению местной прокуратуры, авиаудары были нанесены в 15:40 по центральной части Краматорска. „В многоквартирных жилых домах разбиты окна, двери, разрушены балконы. Также повреждены магазины, автомобили“, — заявили в прокуратуре.