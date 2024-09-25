ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (945-й день) | Зеленский на Генассамблее: в ООН невозможно по-настоящему и справедливо решать вопросы войны и мира
Подводим итоги очередного дня войны.
Что произошло в ночь на среду и утром
В Пологовском районе Запорожской области в результате российского обстрела погиб 55-летний мужчина, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров. Еще семь человек ранены при обстреле Запорожья. За сутки российская армия нанесла 397 ударов по восьми населенным пунктам Запорожской области.
В течение ночи над Украиной сбиты 28 российских беспилотников и четыре управляемые ракеты, заявили в Воздушных силах ВСУ. Российские войска атаковали Харьковскую область зенитной управляемой ракетой С-300 и тремя ракетами неустановленного типа, в селе Белая Церковь уничтожен ангар и загорелся трактор, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. Также четырьмя ракетами Х-59/69 атакована Одесская область, пострадавших нет.
Украинские дроны в течение ночи атаковали Белгородскую и Курскую область, заявили в Минобороны России. Над каждым из регионов было уничтожено по одному беспилотнику. Губернатор Белгородской области сообщил о сбитой воздушной цели, пострадавших, по его словам, нет.
Владимир Зеленский выступил на Совбезе ООН и обвинил Москву в подготовке атак на три украинские АЭС. По его словам, для завершения войны Россию можно только принудить к миру. „Путин нарушил очень много международных норм и правил и сам он не остановится. Россия может быть только принуждена к миру — необходимо заставить РФ принять мир, остановить агрессора в этой войне“, — сказал Зеленский.
В Германии 10–12 октября пройдет встреча президента США Джо Байдена, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и канцлера ФРГ Олафа Шольца, пишет Der Spiegel. Предполагается, что встреча „в формате четверки“ будет посвящена в первую очередь обсуждению поддержки Украины.
Основные новости к полудню
В Кремле слова Владимира Зеленского о том, что Россию можно только „принудить к миру“ назвали „фатальной ошибкой“. „Принудить Россию к миру невозможно. Россия является сторонницей мира, но с условием обеспечения основ ее безопасности и выполнения тех задач, которые стоят перед СВО. Но без достижения этих целей принудить Россию невозможно“, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В Белгородской области украинские дроны атаковали семь населенных пунктов — в Грайвороновском и Валуйском муниципальных округах и в Шебекинском городском округе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Пострадавших при атаках, по предварительным данным, нет, но есть разрушения домов и автомобилей.
Россия при посредничестве Ирана ведет секретные переговоры с йеменскими хуситами о поставках им противокорабельных крылатых ракет П-800 „Оникс“, сообщает Reuters. По словам источников агентства, это решение может стать своего рода ответом на позицию западных стран, которые обсуждают возможность разрешить Украине бить дальнобойным оружием по целям в глубине России.
США работают над „планом Б“ для продолжения поставки военной помощи Украине на сумму 5,9 миллиарда долларов до истечения срока финансирования в конце сентября, пишет Politico. Сейчас Пентагон может использовать собственные запасы для быстрой переброски оружия, а затем восполнять арсенал за счет бюджета, но эти полномочия истекают 1 октября. Как пишет Politico, Белому дому нужно будет найти новый вариант, который позволит Пентагону продолжить поставки, но в его рамках США не смогут вводить новые типы оружия, которых не было в предыдущих поставках.
Главные новости второй половины дня
В Харькове из-под завалов дома, разрушенного российской авиабомбой накануне, извлекли тело погибшей женщины, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. Число жертв удара по дому выросло до четырех человек.
В Главном управлении разведки Украины заявили, что на агрегатном заводе в Волчанске Харьковской области были взяты в плен около 20 российских военных. По словам украинского офицера, бои в районе завода продолжались около недели и завершились окружением российских военных, часть которых была убита.
Советники Владимира Зеленского рассказали Associated Press, что план победы, разработанный Киевом, подразумевает, что Украина согласится на прекращение огня только в том случае, если способность России снова вторгнуться „будет подорвана“. Любое другое соглашение не принесет пользы будущему Украины, говорят собеседники AP.
Reuters подтвердил, что Россия запустила в Китае программу по разработке и производству ударных беспилотников, о которой писал в середине сентября Bloomberg. Беспилотники под названием „Гарпия-3“ собираются на Ижевском электромеханическом заводе „Купол“, который входит в оборонный концерн „Алмаз-Антей“. Новая модель беспилотника имеет дальность до 2000 километров и полезную нагрузку в 50 килограммов.
Национальная полиция Украины заявила, что российские военные нанесли удар по Краматорску в Донецкой области. „Частично разрушены и повреждены многоэтажные дома. Есть пострадавшие. Продолжается спасательная операция“, — сказано в сообщении. По состоянию на 17:30 известно о двух погибших, заявил глава областной военной администрации Вадим Филашкин.
По его данным, днем в среду российские военные сбросили на город три управляемые авиабомбы. Кроме двух погибших еще по меньшей мере 12 человек ранены, в том числе трое детей. По сообщению местной прокуратуры, авиаудары были нанесены в 15:40 по центральной части Краматорска. „В многоквартирных жилых домах разбиты окна, двери, разрушены балконы. Также повреждены магазины, автомобили“, — заявили в прокуратуре.
Президент Украины выступил на заседании Генассмаблеи ООН. По словам Владимира Зеленского, в ООН невозможно по-настоящему и справедливо решать вопросы войны и мира, потому что слишком многое зависит в Совете Безопасности ООН от права вето, которое есть у России.
Как сказал украинский президент, когда некоторые политики предлагает альтернативные, половинчатые планы урегулирования, это не только игнорирует интересы и страдания украинцев, но и дает российскому президенту Владимир Путину политическое пространство для продолжения войны.
По словам Зеленского, своими ударами России уничтожила все тепловые электростанции и значительную часть мощностей ГЭС. Путин хочет заставить Украину страдать и сдаться, цитирует Зеленского „РБК-Украина“.
Запорожская АЭС все еще находится под угрозой ядерного инцидента, также заявил глава Украины.
„Сейчас Запорожская атомная электростанция остается оккупированной российскими войсками, к сожалению, и она находится под угрозой ядерного инцидента. Это главный источник радиационной опасности в Европе, возможно, и в мире. Вот почему в представленной мною Формуле мира первым пунктом идет ядерная безопасность“, — цитирует Зеленского „Интерфакс-Украина“.
По словам Зеленского, Россия пользуется поддержкой Северной Кореи и Ирана: „И теперь каждый сосед в Европе и Центральной Азии ощущает, что война может постучаться и их двери. И просто подумайте, какие потери это будет нести для всего мира“.
По материалам Би-би-си и „Медузы“
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