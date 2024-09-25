Четырехкратный победитель ЛЧ и чемпион мира-2018 завершил карьеру в 31 год
Центральный защитник Рафаэль Варан официально объявил о завершении футбольной карьеры.
„Говорят, что все хорошее когда-то заканчивается. В своей карьере я принимал много вызовов, поднимался на вершину, почти все это казалось невозможным. Невероятные эмоции, особые моменты и воспоминания, которые останутся на всю жизнь. Вспоминая эти моменты, я с огромной гордостью и чувством выполненного долга объявляю о своем уходе из игры, которую мы все любим.
Я держу себя на самом высоком уровне, я хочу выйти на поле сильным, а не просто держаться за игру. Нужна большая доза смелости, чтобы прислушаться к своему сердцу и инстинкту. Желание и потребности – это две разные вещи. Я падал и поднимался тысячу раз, и в этот раз настал момент остановиться и повесить бутсы на гвоздь, выиграв трофей на Уэмбли в своей последней игре. Я любил бороться за себя, свои клубы, свою страну, своих товарищей по команде и болельщиков каждой команды, за которую я играл. От Ленса до Мадрида и Манчестера, а также за нашу национальную сборную.
Я защищал каждый значок всем, что имел, и любил каждую минуту этого путешествия. Игра на самом высоком уровне – это удивительный опыт. Она испытывает каждый уровень вашего тела и разума. Эмоции, которые мы испытываем, вы не найдете больше нигде. Как спортсмены, мы никогда не бываем довольны, никогда не принимаем успех. Это наша природа и то, что нас питает. Я ни о чем не жалею, я бы ничего не изменил. Я выиграл больше, чем мог даже мечтать, но кроме наград и трофеев, я горжусь тем, что, несмотря ни на что, я придерживался своих принципов быть искренним и старался оставить все лучшее, чем я обрел. Надеюсь, вы все мной гордитесь.
И вот, новая жизнь начинается за пределами поля. Я останусь с Комо. Просто без использования моих бутсов и голеностопных накладок. Это то, о чем я с нетерпением жду, чтобы поделиться с вами в ближайшее время. А пока что, болельщикам каждого клуба, за который я играл, моим товарищам по команде, тренерам и персоналу... от всей души благодарю вас за то, что сделали это путешествие более особенным, чем я мог себе представить в самых смелых мечтах. Спасибо тебе, футбол. С любовью, Рафа“, – написал Варан на своей странице в Instagram.
Летом, в ходе трансферного окна, бывший игрок „Ланса“, „Реала“ и „Манчестер Юнайтед“ перешел в „Комо“ на правах свободного агента. Он дебютировал за новую команду в матче Кубка Италии против „Сампдории“ (1:1, 3:4 по пенальти), однако был вынужден покинуть поле на 23-й минуте из-за травмы бедра.
В составе „Реала“ Рафаэль Варан трижды становился чемпионом Испании, завоевывал Суперкубок страны и Суперкубок Европы, четырежды выигрывал Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, а также один раз стал обладателем Кубка Испании. В период выступления за „Манчестер Юнайтед“ Варан выиграл Кубок Англии и Кубок лиги. В составе сборной Франции он стал чемпионом мира в 2018 году и победителем Лиги наций в 2021 году.
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