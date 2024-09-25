Четырехкратный победитель ЛЧ и чемпион мира-2018 завершил карьеру в 31 год

„Говорят, что все хорошее когда-то заканчивается. В своей карьере я принимал много вызовов, поднимался на вершину, почти все это казалось невозможным. Невероятные эмоции, особые моменты и воспоминания, которые останутся на всю жизнь. Вспоминая эти моменты, я с огромной гордостью и чувством выполненного долга объявляю о своем уходе из игры, которую мы все любим.

Я держу себя на самом высоком уровне, я хочу выйти на поле сильным, а не просто держаться за игру. Нужна большая доза смелости, чтобы прислушаться к своему сердцу и инстинкту. Желание и потребности – это две разные вещи. Я падал и поднимался тысячу раз, и в этот раз настал момент остановиться и повесить бутсы на гвоздь, выиграв трофей на Уэмбли в своей последней игре. Я любил бороться за себя, свои клубы, свою страну, своих товарищей по команде и болельщиков каждой команды, за которую я играл. От Ленса до Мадрида и Манчестера, а также за нашу национальную сборную.

Я защищал каждый значок всем, что имел, и любил каждую минуту этого путешествия. Игра на самом высоком уровне – это удивительный опыт. Она испытывает каждый уровень вашего тела и разума. Эмоции, которые мы испытываем, вы не найдете больше нигде. Как спортсмены, мы никогда не бываем довольны, никогда не принимаем успех. Это наша природа и то, что нас питает. Я ни о чем не жалею, я бы ничего не изменил. Я выиграл больше, чем мог даже мечтать, но кроме наград и трофеев, я горжусь тем, что, несмотря ни на что, я придерживался своих принципов быть искренним и старался оставить все лучшее, чем я обрел. Надеюсь, вы все мной гордитесь.