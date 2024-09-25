Почему Иран не спешит вступиться за „Хезболлу“?

Сначала у членов группировки по всей стране начали взрываться устройства связи - пейджеры и рации, в результате чего десятки человек погибли, сотни получили ранения. Затем последовали израильские авиаудары по объектам „Хезболлы“ и устранение высокопоставленных командиров. Иными словами, группировка переживает самое большое кровопролитие со времен войны с Израилем 2006 года.

„Хезболла“ — самая крупная военизированная группировка в так называемой „Оси сопротивления“, представляющей собой коалицию региональных вооруженных группировок, враждебных Израилю. Ее часто называют „самой мощной негосударственной армией в мире“. С самого начала своего существования она пользовалась полной и непоколебимой поддержкой со стороны Ирана.

Многие ожидали, что небывало мощные удары со стороны Израиля, которые серьезно подорвали структуру „Хезболлы“, спровоцируют более решительный ответ со стороны Ирана. Однако такой реакции пока не последовало.

BBC News Русская служба отмечает, что несмотря на давние утверждения Ирана, что „Хезболла“ — это его „красная линия“, и тот факт, что лидер „Хезболлы“ Хассан Насралла недавно заявил, что Израиль „перешел все красные линии“, Иран пока не продемонстрировал никаких признаков ни сдержанного, ни агрессивного ответа.

Даже обычно пламенная риторика иранцев о мести Израилю в этот раз звучит заметно сдержанно.

Что говорят иранские официальные лица?

Представление о позиции Ирана можно составить из недавних комментариев президента страны Масуда Пезешкиана, присутствовавшего на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Как следует из аудиозаписи встречи с американскими журналистами, Пезешкиан сделал необычное заявление, дав понять, что Иран мог бы рассмотреть вопрос о том, чтобы отказаться от применения военной силы, если то же самое сделает Израиль.

Это резко отличается от позиции Ирана менее чем двухмесячной давности, когда после убийства в Тегеране лидера ХАМАС Исмаила Хании Иран клялся жестко ответить Израилю.