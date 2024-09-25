Почему Иран не спешит вступиться за „Хезболлу“?
На протяжении последней недели „Хезболла“ в Ливане подверглась серии беспрецедентных ударов, которые, по мнению некоторых, спровоцировали в группировке глубочайший за последние четыре десятилетия кризис, пишет BBC News Русская служба.
Сначала у членов группировки по всей стране начали взрываться устройства связи - пейджеры и рации, в результате чего десятки человек погибли, сотни получили ранения. Затем последовали израильские авиаудары по объектам „Хезболлы“ и устранение высокопоставленных командиров. Иными словами, группировка переживает самое большое кровопролитие со времен войны с Израилем 2006 года.
„Хезболла“ — самая крупная военизированная группировка в так называемой „Оси сопротивления“, представляющей собой коалицию региональных вооруженных группировок, враждебных Израилю. Ее часто называют „самой мощной негосударственной армией в мире“. С самого начала своего существования она пользовалась полной и непоколебимой поддержкой со стороны Ирана.
Многие ожидали, что небывало мощные удары со стороны Израиля, которые серьезно подорвали структуру „Хезболлы“, спровоцируют более решительный ответ со стороны Ирана. Однако такой реакции пока не последовало.
BBC News Русская служба отмечает, что несмотря на давние утверждения Ирана, что „Хезболла“ — это его „красная линия“, и тот факт, что лидер „Хезболлы“ Хассан Насралла недавно заявил, что Израиль „перешел все красные линии“, Иран пока не продемонстрировал никаких признаков ни сдержанного, ни агрессивного ответа.
Даже обычно пламенная риторика иранцев о мести Израилю в этот раз звучит заметно сдержанно.
Что говорят иранские официальные лица?
Представление о позиции Ирана можно составить из недавних комментариев президента страны Масуда Пезешкиана, присутствовавшего на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.
Как следует из аудиозаписи встречи с американскими журналистами, Пезешкиан сделал необычное заявление, дав понять, что Иран мог бы рассмотреть вопрос о том, чтобы отказаться от применения военной силы, если то же самое сделает Израиль.
Это резко отличается от позиции Ирана менее чем двухмесячной давности, когда после убийства в Тегеране лидера ХАМАС Исмаила Хании Иран клялся жестко ответить Израилю.
Сдвиг в сторону более примирительного тона в Нью-Йорке настолько бросился в глаза, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи поспешил решительно опровергнуть сообщения о том, что Иран готов к деэскалации в своих отношениях с Израилем.
Бывший министр иностранных дел Ирана, а ныне вице-президент страны Мохаммад Джавад Зариф поддержал в соцсетях Пезешкиана, указав, что президент, по сути, осудил „израильские преступления“, представив при этом Иран борцом за мир и сторонником ядерного разоружения в регионе.
Зариф обвинил Израиль в продвижении „опасного и фальшивого нарратива“ о намерениях Ирана, подразумевая, что Иран, вопреки утверждениям Израиля, не стремится к войне.
Сам Пезешкиан в беседе с американскими журналистами четко заявил: „Мы не хотим войны“, обвинив Израиль в том, что он расставляет ловушки, чтобы втянуть Иран в конфликт, в котором, по его словам, не будет победителей.
Застигнуты врасплох?
Аятолла Али Хаменеи, верховный лидер Ирана, традиционно придерживающийся самых жестких взглядов в отношении Израиля и США, в своем последнем публичном выступлении через три дня после взрывов пейджеров и раций „Хезболлы“ лишь вкратце упомянул Ливан.
Вместо этого он призвал исламские государства объединиться в противодействии Израилю и разорвать экономические и политические связи с ним.
Эта тенденция нашла свое отражение и в проправительственных иранских СМИ, которые традиционно призывают к мести Израилю. Отдельные голоса и источники, придерживающиеся жесткой линии, теперь больше фокусируют внимание на таких идеях как исламское единство перед лицом Израиля — и это несмотря на то, что эти призывы уже много лет не приносят желаемого результата.
Хотя многие из этих медийных источников по-прежнему снабжают свои тексты агрессивными заголовками и устрашающими фотографиями ракет, в них пропал исполненный жаждой мести тон. Особенно заметно это стало после неудачных ракетных ударов Ирана по Израилю и убийства лидера политического крыла ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.
К примеру, ультраконсервативная газета Kayhan недавно опубликовала редакционную статью под антиизраильским заголовком „Обратный отсчет начался!“ Однако в самой статье содержится молчаливое признание израильского „превосходства в области технологий и разведки“, которое списывается на счет поддержки со стороны Запада, в то время как о „Хезболле“ говорится, что ее поддерживают лишь Иран, Палестина, Йемен и группировки сопротивления в Ираке.
Такой тон газеты Kayhan, отмечает BBC News Русская служба, может свидетельствовать о том, что сложные операции, подобные взрывам средств связи „Хезболлы“, ставшим прелюдией к быстрым и сокрушительным ударам Израиля, не только застали „Хезболлу“ врасплох, но, возможно, заставили серьезно задуматься и само иранское руководство.
Эти раздумья можно интерпретировать как отказ от обещанной мести. Но некоторые предполагают, что это может свидетельствовать и о паузе, расчетливо взятой, пока Иран планирует внезапный ответный удар.
И хотя такое развитие ситуации на данный момент выглядит маловероятным, нельзя забывать, что Ближний Восток давно уже стал регионом, где происходят непредсказуемые события.