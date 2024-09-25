Трамп обещает „зоны сверхнизких налогов“, большие импортные тарифы и возрождение американской промышленности

Выступая на митинге в городе Саванна в штате Джорджия, Дональд Трамп сообщил, что если он снова станет президентом, что создаст специальные федеральные зоны со „сверхнизкими налогами и ограничениями“ для компаний, переводящих производство в США, упростит правила и процедуры для бизнеса и назначит „посла по делам промышленности“, который будет уговаривать международные компании перевести производство в Соединенные Штаты.

„Согласно моему плану, американские рабочие больше не будут беспокоиться о то, что рабочие места уходят в зарубежные страны. Наоборот, зарубежные страны будут беспокоиться о том, что теряют рабочие места, уходящие в Америку“, — провозгласил бывший президент.

До этого Трамп говорил о намерении ввести импортные тарифы на китайские товары в размере от 60% и на импорт из всех остальных стран в размере 20%.

Такие решительные меры, по мнению некоторых экономистов, прежде всего приведут к повышению цен в США.

Незадолго до выступления Трампа на митинге в Джорджии предвыборный штаб Камалы Харрис провел беседу журналистов с американским инвестором Марком Кьюбаном, который много лет поддерживает кандидатов от Демократической партии.

Кьюбан раскритиковал планы Трампа ввести тарифы на продукцию американских фирм, произведенную, например, в Мексике, заявив, что это будет ударом по американским фирмам.

„Это просто демонстрирует, что он не продумывает эти вещи“, — сказал Кьюбан.

Будучи президентом в 2017–2020 гг, Трамп ввел тарифы на часть китайского импорта. Администрация Байдена сохранила часть этих тарифов и анонсировала введение новых — в частности, на электромобили.

Экс-президент Трамп обвинял демократов в скачке инфляции, случившемся после пандемии — хотя первый год пандемии с локдаунами и компенсациями пришелся на последний год Трампа в Белом доме.