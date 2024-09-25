Боснийский клуб поселил баскетболиста в тюрьму из-за высоких цен на жилье

Имя этого игрока не сообщается, пишет РБК.

В клубе поблагодарили пенитенциарное учреждение за предоставленное жилье по минимальным ценам. „В период высокой арендной платы в нашем городе эта поддержка существенно облегчит работу клуба и будет способствовать нашему дальнейшему развитию“, — сообщили в „Сутьеске“.

В прошлом сезоне „Сутьеска“ заняла восьмое место в Первой лиге Республики Сербской. Победитель этой лиги выходит в элитный дивизион чемпионата Боснии и Герцеговины.

В тюрьме Фочи есть обширное хозяйственное подразделение, где занимаются производством мебели и различных металлических изделий, слесарным делом, свиноводством, разведением кур и крупного рогатого скота, овцеводством, пчеловодством и земледелием. Там даже есть ресторан и мотель, где и будет жить баскетболист „Сутьески“.

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