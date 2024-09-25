Автомобиль сбил ребенка, ехавшего по пешеходному переходу на электросамокате

В 08.49 произошло дорожное происшествие в Тарту около дома по улице Яама, 207. 54-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем Honda Civic, наехал на 11-летнюю девочку, пересекавшую дорогу по пешеходному переходу на электросамокате. Ребенка доставили в больницу.

В 10.00 произошло дорожное происшествие в Нарве у дома по улице Сепа, 15. 49-летняя женщина, поворачивая налево на легковом автомобиле Kia Stonic, не уступила дорогу легковому автомобилю Toyota Corolla, которым управлял 71-летний мужчина. В результате столкновения Toyota врезалась в ограждение. Пассажирку Toyota, 71-летнюю женщину, доставили в больницу.

В 12.22 в Таллинне на перекрестке Палдиского шоссе и Ярвеотса теэ 40-летний мужчина наехал на мотоцикле CF Moto на остановившийся впереди легковой автомобиль Ford Ranger, за рулем которого находился 41-летний мужчина. Мотоциклиста доставили в больницу.

В 13.45 в Нарве около дома по улице Краави, 10 упал ехавший на электросамокате 62-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. Самокатчика доставили в больницу.

В 22.58 произошло дорожное происшествие в Тарту у дома по улице Рийа, 12. 16-летний юноша, выехавший на велосипеде на пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора, получил удар от легкового автомобиля Mercedes-Benz, которым управляла 41-летняя женщина. Велосипедиста доставили в больницу для проверки состояния здоровья.

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