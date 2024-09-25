Михаил Кылварт пообещал, что центристы помогут людям оспаривать автоналог в суде

„Центристская партия благодарит канцлера права за правовую оценку законопроекта об автоналоге, однако мы все же не получили подробного обоснования, почему не выполняется вытекающая из конституции обязанность защищать людей с недостатками здоровья и многодетные семьи. Наша позиция осталась неизменной: автоналог ущемляет права людей, поэтому мы продолжим бороться против него“, - пояснил Михаил Кылварт.

„Статья 10 конституции устанавливает принцип социального государства, что, в свою очередь, означает, что государственная власть должна заботиться о нуждающихся в помощи и не оставлять никого в беде. Автоналог увеличит риск бедности в обществе, - сказал Михаил Кылварт. - Государственный суд отметил, что все частные лица и предприятия смогут оспорить в административном суде назначенный им автоналог на предмет его конституционности. Мы призываем всех использовать эту возможность“.

Чтобы облегчить людям, вынужденным платить автоналог, обращение в суд, Центристская партия, по словам Кылварта, подготовит типовую форму жалобы, которую смогут использовать все желающие.

„К сожалению, в последнее время появилась опасная тенденция: различные законодательные инициативы все грубее нарушают вытекающие из положений конституции базовые принципы или прямо противоречат основному закону. Канцлер права также признала, что если уплата автоналога окажется непосильной, то у налогоплательщика есть право оспорить платежное извещение в суде. Центристская партия, в свою очередь, позаботится о том, чтобы обращение в суд потребовало минимальных затрат времени и средств“, - сказал Кылварт.