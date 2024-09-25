Михаил Кылварт пообещал, что центристы помогут людям оспаривать автоналог в суде
Центристская партия подготовит типовую форму жалобы в суд, чтобы упростить людям возможность оспаривания автоналога, заявил председатель Центристской партии Михаил Кылварт.
„Центристская партия благодарит канцлера права за правовую оценку законопроекта об автоналоге, однако мы все же не получили подробного обоснования, почему не выполняется вытекающая из конституции обязанность защищать людей с недостатками здоровья и многодетные семьи. Наша позиция осталась неизменной: автоналог ущемляет права людей, поэтому мы продолжим бороться против него“, - пояснил Михаил Кылварт.
„Статья 10 конституции устанавливает принцип социального государства, что, в свою очередь, означает, что государственная власть должна заботиться о нуждающихся в помощи и не оставлять никого в беде. Автоналог увеличит риск бедности в обществе, - сказал Михаил Кылварт. - Государственный суд отметил, что все частные лица и предприятия смогут оспорить в административном суде назначенный им автоналог на предмет его конституционности. Мы призываем всех использовать эту возможность“.
Чтобы облегчить людям, вынужденным платить автоналог, обращение в суд, Центристская партия, по словам Кылварта, подготовит типовую форму жалобы, которую смогут использовать все желающие.
„К сожалению, в последнее время появилась опасная тенденция: различные законодательные инициативы все грубее нарушают вытекающие из положений конституции базовые принципы или прямо противоречат основному закону. Канцлер права также признала, что если уплата автоналога окажется непосильной, то у налогоплательщика есть право оспорить платежное извещение в суде. Центристская партия, в свою очередь, позаботится о том, чтобы обращение в суд потребовало минимальных затрат времени и средств“, - сказал Кылварт.
По словам председателя Центристской партии, нельзя игнорировать противоречия в процедуре рассмотрения законопроекта об автоналоге в парламенте. „Центристская партия совместно с заинтересованными группами подготовила содержательные поправки к законопроекту, однако голосовать по каждой из них не было возможности, поскольку коалиция увязала их в один пакет. Ограничение прав парламентского меньшинства в первую очередь ограничивает возможность членов общества влиять на проводимые в налогообложении изменения, и их интересы, по сути, остаются незащищенными, что, в свою очередь, противоречит принципам демократии“, - подчеркнул Кылварт.