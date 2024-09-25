ВИДЕО | Блестящая игра эстонского вратаря не помогла „Вальядолиду“ избежать поражения от „Севильи“

Голы за „Севилью“ забили Давид Торрес (автогол) на 45-й минуте и Чидера Эджуке на 85-й. Единственный мяч за „Вальядолид“ забил Кике Перес в начале второго тайма.

Карл Якоб Хейн вновь вышел в основном составе и провел полный матч, демонстрируя отличную игру и отметившись несколькими важными сейвами.

В первом тайме хозяева поля действовали агрессивно, но долго не могли забить благодаря надежной игре защитников „Вальядолида“ перед Хейном. Однако со временем команда начала допускать ошибки, и в конце первого тайма „Севилья“ этим воспользовалась: автогол был записан на счет защитника Давида Торреса, и Хейн в этой ситуации был бессилен.

Во втором тайме „Вальядолид“ смог отыграться на 56-й минуте. Мартин великолепно прорвался по правому флангу и навесил в штрафную, где Кике Перес точно пробил в дальний угол.

В середине второго тайма Хейн продемонстрировал класс, отразив опасный удар Эджуке в ближний угол во время контратаки. Еще один важный сейв он совершил на 83-й минуте, отбив ногой удар Пеке с близкого расстояния.

Однако через несколько минут „Вальядолид“ допустил ошибку на своей половине поля, и Эджуке воспользовался ситуацией, отправив мяч в дальний угол ворот и установив окончательный счет 2:1 в пользу „Севильи“. Хейн, несмотря на отличную реакцию, не смог дотянуться до мяча.

На 90-й минуте „Севилья“ осталась в меньшинстве после удаления Маркана за вторую желтую карточку, но „Вальядолид“ не сумел воспользоваться численным преимуществом и потерпел поражение 1:2.

Обзор матча можно посмотреть ТУТ.

Благодаря победе „Севилья“ поднялась на 10-12-е место, набрав 8 очков. „Вальядолид“, потерпевший четвертое поражение в сезоне, опустился в зону вылета и занимает 18-е место с 5 очками.