Окружной суд изменил приговор тренеру по дзюдо, признанному виновным в насилии

Согласно обвинению, 22 сентября 2021 года во время тренировки Ранникмаа намеренно ударил кулаком по голове 12-летнюю девочку, чем умышленно причинил ей физическую боль и нанес ущерб здоровью.

Сегодня адвокат Ранникмаа Кристьян Туул сообщил, что он и его подзащитный не могут быть удовлетворены решением окружного суда.

„Мы не можем быть удовлетворены окончательным результатом вчерашнего (23.09.2024) решения Тартуского окружного суда. Окружной суд на основе доказательств подтвердил, что уважаемый тренер не бил свою ученицу кулаком и не был причиной появления предполагаемой шишки на голове“, — заявил Туул.

По его словам, Ранникмаа своим поступком привлек внимание девочки к вопросам безопасности, утверждая, что „один раз задел затылок ученицы костяшкой“, и при этом к удару не было приложено значительной силы.

По оценке окружного суда, вышеуказанное причинило ученице кратковременную боль, поэтому суд подтвердил совершение физического насилия, то есть преступления. „В связи с этим юридический спор продолжается, и Рихо Ранникмаа решил подать кассацию в Государственный суд“, - заявил Туул.

„С самого начала мы придерживались позиции, которую признал окружной суд: цель тренера заключалась в том, чтобы привлечь внимание ученика, и нет никаких внешних доказательств, что удар был нанесен с силой. Это подтверждается тем, что ситуация быстро разрешилась, и тренировка продолжилась в обычном режиме: прыжки, борьба и игры. Ребенок делал все это, не жалуясь на боль“, — отметил Туул.

Ранникмаа добавил: „Отсутствие серьезной травмы подтверждается также тем фактом, что по окончании тренировки ученика наградили конфетой за самый длинный прыжок, которую он принял с улыбкой“.

Окружной прокурор Марге Вогма заявила, что прокуратура внимательно изучает решение апелляционного суда и вскоре примет решение о том, стоит ли подавать кассационную жалобу в Государственный суд.

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