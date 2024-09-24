СМИ: Киев сообщил Чехии и США о негодных снарядах

Часть артиллерийских снарядов, которые Украина получили от западных союзников, оказалась непригодной для использования. Боеприпасы взрывались не на расстоянии нескольких километров от установки, а всего лишь в 20-60 метрах от ее ствола после залпа. Об этом говорится в письме, которое украинское правительство направило Чехии, пишет Deutsche Welle. со ссылкой на немецкую деловую газету Handelsblatt, редакция которой имела возможность ознакомиться с этим обращением.

Уточняется, что речь идет об артиллерийских боеприпасах, которые были поставлены Киеву из США, а также в рамках чешской инициативы. „Во время боевого использования вышеуказанных снарядов произошли многочисленные случаи их разрыва на расстоянии от 20 до 60 метров от ствола (артиллерийской установки. - Ред.), - цитирует издание оказавшийся в распоряжении журналистов документ. - При этом пострадали военнослужащие и артиллерийские системы“.

Как указывается в обращении Киева, причиной для преждевременного разрыва снарядов являются устаревшие взрыватели типа M515 и M51A5, разработанные еще во время Второй мировой войны. По данным украинских военных, непригодными к использованию в связи с этим оказались 0,05% от 35 000 боеприпасов, предоставленных Западом ВСУ. „Таким образом, из 10 000 выпущенных снарядов пять разорвались преждевременно“, - подсчитало издание Handelsblatt.

Чешская инициатива по обеспечению ВСУ артиллерийскими боеприпасами

На фоне недостатка артиллерийских боеприпасов у ВСУ в феврале текущего года правительство Чехии предложило западным союзникам закупить на мировом рынке для Украины 800 000 боеприпасов. Многие страны Запада поддержали эту инициативу. Германия стала самым крупным спонсором этой закупки, обеспечив поставку около 180 000 артиллерийских снарядов, уточняется в публикации. Ранее газета Handelsblatt писала, что федеральное правительство ФРГ, вероятно, заплатила завышенную цену за эти снаряды.