Удары Израиля по Ливану: погибли почти 560 человек, тысячи жителей покинули свои дома

Израильские власти сообщают, что наносят удары по инфраструктуре и боевикам ливанской группировки „Хезболла“, которая опирается на поддержку Ирана и постоянно обстреливает северные районы Израиля.

Во вторник утром „Хезболла“ выпустила по Израилю десятки ракет. Большинство из них были перехвачены, но некоторым зданиям был нанесен ущерб, сообщил ЦАХАЛ.

В заявлении „Хезболлы“ говорится, что группировка нанесла ракетный удар по городу Кирьят-Шмона на севере Израиля. По данным дипломатического корреспондента Би-би-си Пола Адамса, находящегося в северной части Израиля, все утро здесь периодически раздавались сигналы тревоги.

Израильские военные заявили о нанесении более 1600 ударов по Ливану в понедельник. В основном удары были сосредоточены на юге, но некоторые из них пришлись на восточные и северо-восточные районы страны.

Израиль утверждает, что поражает только цели „Хезболлы“, но власти Ливана сообщают, что большинство объектов были объектами жилищной инфраструктуры, отмечает BBC News Русская служба.

Обмен ударами между „Хезболлой“ и Израилем продолжался и во вторник.

По данным ЦАХАЛ, из Ливана были выпущены ракеты по району города Афула и долинам на севере Израиля. ЦАХАЛ в свою очередь сообщил об атаке своих истребителей по десяткам целей „Хезболлы“ в нескольких районах на юге Ливана.

Некоторые международные авиакомпании отменили рейсы в Бейрут из-за опасений по поводу безопасности пассажиров. Позже стало известно об отмене некоторых полетов в Тель-Авив из-за нарастающей напряженности в регионе.

„Мы просто были вынуждены бежать“

В понедельник израильские военные отправили на телефоны жителей Ливана тысячи голосовых и текстовых сообщений с призывом эвакуироваться.

Как передает ближневосточный корреспондент Би-би-си Хьюго Бачега, в тот же день тысячи жителей южной части Ливана покинули свои дома, на выездах из городов и деревень образовались многочасовые заторы.