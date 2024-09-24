BBC News Русская служба
24.09.2024, 15:55

Удары Израиля по Ливану: погибли почти 560 человек, тысячи жителей покинули свои дома

 
После израильских предупреждений об эвакуации тысячи жителей южной части Ливана покинули свои дома
После израильских предупреждений об эвакуации тысячи жителей южной части Ливана покинули свои дома
ФОТО: WAEL HAMZEH | EPA

Власти Ливана заявили, что в результате авиаударов, которые Израиль наносил по территории страны с понедельника, погибли по меньшей мере 558 человек, в том числе 50 детей и 94 женщины, а более 1800 получили ранения. Этот день стал самым смертоносным для Ливана с момента окончания гражданской войны 1975–1990 годов BBC News Русская служба.

Израильские власти сообщают, что наносят удары по инфраструктуре и боевикам ливанской группировки „Хезболла“, которая опирается на поддержку Ирана и постоянно обстреливает северные районы Израиля.

Во вторник утром „Хезболла“ выпустила по Израилю десятки ракет. Большинство из них были перехвачены, но некоторым зданиям был нанесен ущерб, сообщил ЦАХАЛ.

В заявлении „Хезболлы“ говорится, что группировка нанесла ракетный удар по городу Кирьят-Шмона на севере Израиля. По данным дипломатического корреспондента Би-би-си Пола Адамса, находящегося в северной части Израиля, все утро здесь периодически раздавались сигналы тревоги.

Израильские военные заявили о нанесении более 1600 ударов по Ливану в понедельник. В основном удары были сосредоточены на юге, но некоторые из них пришлись на восточные и северо-восточные районы страны.

Израиль утверждает, что поражает только цели „Хезболлы“, но власти Ливана сообщают, что большинство объектов были объектами жилищной инфраструктуры, отмечает BBC News Русская служба.

Обмен ударами между „Хезболлой“ и Израилем продолжался и во вторник.

По данным ЦАХАЛ, из Ливана были выпущены ракеты по району города Афула и долинам на севере Израиля. ЦАХАЛ в свою очередь сообщил об атаке своих истребителей по десяткам целей „Хезболлы“ в нескольких районах на юге Ливана.

Некоторые международные авиакомпании отменили рейсы в Бейрут из-за опасений по поводу безопасности пассажиров. Позже стало известно об отмене некоторых полетов в Тель-Авив из-за нарастающей напряженности в регионе.

„Мы просто были вынуждены бежать“

В понедельник израильские военные отправили на телефоны жителей Ливана тысячи голосовых и текстовых сообщений с призывом эвакуироваться.

Как передает ближневосточный корреспондент Би-би-си Хьюго Бачега, в тот же день тысячи жителей южной части Ливана покинули свои дома, на выездах из городов и деревень образовались многочасовые заторы.

„Мы встречали семьи, у которых при себе было лишь несколько сумок с кое-какими вещами. Многие останавливались у главной магистрали, ведущей в Бейрут, ожидая, когда их отвезут во временные убежища“, — передает Бачега.

Би-би-си поговорила с семьей из пятерых человек, которые приехали в столицу Ливана, уместившись на одном мотоцикле. „Что вы хотите от нас услышать? Мы просто вынуждены были бежать“, — сказал отец семейства.

Студентка из южного города Эн-Набатия Захра Савли рассказала Би-би-си о ситуации на месте. „Куда нам идти? Многие люди все еще остаются на улицах. Многие мои друзья стоят в пробках, потому что многие люди пытаются уехать отсюда“, — сказала она.

Израильские военные призывали людей к эвакуации из районов, где, по их мнению, „Хезболла“ хранит оружие. Предупреждения получали и жители тех кварталов Бейрута, которые не считаются оплотом „Хезболлы“, включая Хамру — район, где расположены правительственные министерства, банки и университеты.

„Они звонят всем и угрожают по телефону. Мы приехали, чтобы забрать моего сына из школы. Ситуация не очень хорошая“, — сказал агентству Reuters мужчина по имени Исса.

По данным правительства Ливана, тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома, и это число, вероятно, будет расти.

Министерство образования Ливана заявило, что все школы в стране будут закрыты, многие из них оборудуют под убежища для перемещенных лиц.

По данным издания The Times of Israel, все больше учебных заведений закрываются во вторник в северной части Израиля из-за продолжающихся обстрелов со стороны „Хезболлы“, пишет BBC News Русская служба.

Анализ: друзья и враги Израиля готовятся к худшему

На войне между Израилем и „Хезболлой“ происходит быстрая эскалация, и это обусловлено большим размахом воздушных ударов Израиля, пишет международный обозреватель Би-би-си Джереми Боуэн.

Хотя конфликт между Израилем и „Хезболлой“ длится уже несколько десятилетий, нынешний виток противостояния начался на следующий день после нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года.

Еще до нынешней эскалации более 100 тысяч ливанцев были вынуждены покинуть свои дома из-за израильских авиаударов. Около 60 тысяч израильтян были вынуждены эвакуироваться в центр страны. В последние несколько дней Израиль заявил, что одна из главных целей его армии — обеспечить их безопасное возвращение в свои дома.

Лидер „Хезболлы“ Хасан Насралла заявил, что атаки на Израиль будут продолжаться до тех пор, пока в Газе не наступит прекращение огня. Но на данный момент очевидно, что ни лидер ХАМАС, ни руководство Израиля не готовы пойти на сделку, которую предложили США.

Хотя „Хезболла“ получила удар, у нее остается достаточно возможностей, чтобы ответить. Именно поэтому друзья и враги Израиля все еще готовятся к худшему.

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