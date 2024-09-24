Количество кибермошенничеств увеличивается. По всей Эстонии пройдут бесплатные мастер-классы по безопасности!

В первую очередь мастер-классы рассчитаны на людей среднего и старшего возраста (55+), однако принять участие в них могут все желающие. „К сожалению, в последние годы участились случаи кибератак и мошенничества. Преступники пользуются тем, что устройства людей плохо защищены, люди недостаточно информированы о потенциальных опасностях в Интернете или же их внимание рассеянно из-за быстрого темпа жизни“, – сказала руководитель превентивной сферы Департамента государственной инфосистемы (RIA) Кайса Вооремяэ.

По данным RIA, каждый день в Эстонии происходит не менее 15 инцидентов, в результате которых люди, фирмы и учреждения теряют свои деньги или данные, либо нарушается их нормальная работа и жизнь. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году.

Проводимые под управлением RIA мастер-классы помогут людям избежать наиболее распространенных сегодня опасностей. Например, участников научат распознавать фишинговые страницы, мошеннические звонки и другие преступные схемы. Кроме того, они научатся защищать свои аккаунты с помощью надежных паролей и двухфакторной аутентификации.

„На семинарах также будет рассказано о том, как обновлять программное обеспечение для работы с данными и как защитить свои домашние гаджеты и другие современные устройства. Помимо прочего, речь пойдет о резервном копировании данных, чтобы не потерялись важные документы и любимые семейные фотографии и видео“, – говорит Вооремяэ.

Мастер-классы будут длиться около двух часов и будут проходить с конца сентября до начала ноября в местных библиотеках и социальных учреждениях по всей Эстонии. Три из 25 мастер-классов будут проводиться на русском языке, остальные – на эстонском. Семинары проведет фирма BCS Koolitus по заказу RIA.

Кроме того, недавно были выпущены письменные инструкции, которые будут распространены среди желающих в пятидесяти библиотеках по всей Эстонии. Все пользователи компьютеров могут прочитать о киберугрозах и расширить свои знания на сайте itvaatlik.ee .