Сборные Франции и Ирана подозревают в договорном матче на ЧМ по футзалу
Издание указывает, что французы могли специально проиграть встречу, чтобы получить более удобных соперников в раунде плей-офф. Франция до матча с Ираном группе F уже обеспечила себе выход в решающий этап турнира.
В 1/8 финала ЧМ-2024 Франция должна сыграть с Таиландом, а Иран попал на Марокко, пишет Чемпионат.
ФИФА организовала проверку из-за подозрений о договорном матче между сборными Ирана и Франции на ЧМ по футзалу в Узбекистане. Об этом сообщает RMC Sport. Уточняется, что претензиями выступили сборные Ливии и Парагвая.
„ФИФА в курсе жалоб со стороны команд-участниц ЧМ-2024 в Узбекистане. Пока процесс [расследование] продолжается, никаких других комментариев не будет“, — приводят комментарий FIFA в RMC Sport.
Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. В турнире участвуют 24 команды, разбитые на шесть групп. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.
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