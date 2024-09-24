Сборные Франции и Ирана подозревают в договорном матче на ЧМ по футзалу

В 1/8 финала ЧМ-2024 Франция должна сыграть с Таиландом, а Иран попал на Марокко, пишет Чемпионат.

ФИФА организовала проверку из-за подозрений о договорном матче между сборными Ирана и Франции на ЧМ по футзалу в Узбекистане. Об этом сообщает RMC Sport. Уточняется, что претензиями выступили сборные Ливии и Парагвая.

„ФИФА в курсе жалоб со стороны команд-участниц ЧМ-2024 в Узбекистане. Пока процесс [расследование] продолжается, никаких других комментариев не будет“, — приводят комментарий FIFA в RMC Sport.

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. В турнире участвуют 24 команды, разбитые на шесть групп. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .