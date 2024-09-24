ВИДЕО | Кубок Эстонии по баскетболу: пярнуский „Садам“ разгромил „Кейла“ и одержал первую победу

Команда „Садам“ успешно начала матч, выиграв первую четверть с перевесом 28:15. К концу первой половины их преимущество увеличилось до 46:23. В третьей четверти хозяева поля провели впечатляющий рывок 13:0, доведя отрыв до 36 очков — 59:23. Перед решающей четвертью „Садам“ уверенно вел в счете 76:42. Никаких изменений не произошло и в заключительной четверти, и „Садам“ зафиксировал свою первую победу в Кубке Эстонии с итоговым счетом 97:59.