Экс-футболиста сборной России осудили на 9,5 лет по делу о наркотиках

Из приговора суда следует, что в октябре 2023 года Бугаев, получив СМС с координатами расположения „закладки“ с наркотическими средствами, забрал из тайника наркотики общей массой 494,8 г, пишет РБК.

Эти наркотики он приобрел с целью дальнейшего незаконного сбыта, но был задержан полицейскими.

Отмечается, что в своих показаниях 43-летний бывший футболист заявлял, что не планировал распространять наркотики, а хотел помочь полиции изобличить людей, которые предложили ему этим заниматься. Однако после того, как его показания были оглашены в судебном заседании, Бугаев полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

При назначении наказания суд в качестве смягчающих обстоятельств учел наличие ребенка, раскаяние, а также многочисленные награды за успехи в спорте.

Телеграм-канал Shot писал, что Бугаева остановили полицейские для личного досмотра и в кармане толстовки нашли пакет с неизвестным порошком весом около 500 г. Во время обыска спортсмен попытался убежать. В полиции сообщили, что у задержанного нашли около 0,5 кг психостимулятора — производного N-метилэфедрона.

Бугаев играл за московские „Торпедо“ и „Локомотив“, „Томь“ и „Краснодар“. Является обладателем Суперкубка России (2005) и бронзовым призером чемпионата страны (2005) с „железнодорожниками“. За сборную России провел семь матчей, в том числе два на чемпионате Европы 2004 года. Карьеру завершил в 29 лет.

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