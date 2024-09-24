Эстонские керлингисты выиграли этап Кубка мира в Калгари

Занимающие первое место в мировом рейтинге смешанных пар Калдвеэ и Лилль выиграли пять матчей из шести на групповом этапе, а затем одолели японскую пару в полуфинале и лучших канадских игроков Лауру Уокер и Кирка Майерса – в финале, передает Rus.err.ee со ссылкой на „Актуальную камеру“.

Решающий матч был выигран со счетом 9:7. Калдвеэ и Лилль третий год подряд выигрывают этот турнир „Большого шлема“ в Канаде и сохранили свое первое место в мировом рейтинге.

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