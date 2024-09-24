Другие виды
24.09.2024, 10:37

ВИДЕО | Лучшая диск-гольфистка Эстонии выиграла свой седьмой турнир в этом году

 
Кристин Таттар
Кристин Таттар
ФОТО: Karl Artur Kangur | Delfi Meedia

Лучшая диск-гольфистка Эстонии Кристин Таттар одержала победу на элитном турнире в американском штате Вермонт.

Двукратная чемпионка мира Кристин Таттар одержала победу благодаря мощному финишу — долгое время она отставала от лидера, но сумела вырваться вперед и обойти финку Сильвию Сааринен, занявшую второе место, сообщает ERR.

Для Кристин Таттар эта победа стала уже седьмой в 2024 году. В общей сложности она выиграла 97 профессиональных турниров за свою карьеру и имеет все шансы преодолеть символический рубеж в 100 побед до конца этого года.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook,Telegram,Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии