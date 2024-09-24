ВИДЕО | Лучшая диск-гольфистка Эстонии выиграла свой седьмой турнир в этом году

Двукратная чемпионка мира Кристин Таттар одержала победу благодаря мощному финишу — долгое время она отставала от лидера, но сумела вырваться вперед и обойти финку Сильвию Сааринен, занявшую второе место, сообщает ERR .

Для Кристин Таттар эта победа стала уже седьмой в 2024 году. В общей сложности она выиграла 97 профессиональных турниров за свою карьеру и имеет все шансы преодолеть символический рубеж в 100 побед до конца этого года.