Lidl в Эстонии вводит всемирно признанный знак качества продуктов питания

„Для наших клиентов знак Eurofins – это очередное свидетельство того, что в Lidl можно покупать высококачественные товары по низким ценам, – сказал член правления Lidl Eesti Никола Балабан. – Клиенты уже видели, что мы опередили всех в целом ряде ценовых сравнений, проведённых в эстонских СМИ, и я уверен, что знак Eurofins станет убедительным дополнительным подтверждением того, что доступная цена не обязательно сопровождается снижением качества“.

Среди других крупных компаний торгового сектора, сотрудничающих с Eurofins, можно назвать Amazon, Sephora, Walmart и многие другие. Регулярное тестирование товаров в ведущей независимой аналитической лаборатории — это добровольный шаг, который Lidl Eesti предпринимает для обеспечения качества продукции и информирования о нём своих клиентов. Сотрудничество с Eurofins и получение соответствующего знака качества — это инициатива Lidl, цель которой – привлечь внимание клиентов к качеству свежей рыбы, свежего мяса, мясных и молочных продуктов, чтобы помочь клиентам выбирать лучшие продукты из предлагаемых на рынке.

В рамках нового сотрудничества с Eurofins, Lidl Eesti будет чаще отправлять продукты в лаборатории Eurofins, чтобы гарантировать покупателям соответствие продукции международным стандартам и законодательству. На данный момент знак качества Eurofins получили уже более 100 товаров в ассортименте Lidl, число таких товаров будет увеличиваться постепенно, поскольку тесты Eurofins очень строгие и всесторонние.

Товары Lidl — единственные в Эстонии имеют знак Eurofins, выданный мировым лидером в области исследования качества. Продукты, имеющие маркировку Eurofins, производятся только в строго регламентированных производственных помещениях, отвечающих высоким требованиям пищевой безопасности, и качество продукции регулярно проверяется. Lidl гарантирует соответствие трём важнейшим критериям сертификации свежих продуктов – чистота, качество и свежесть.