Полиция ищет пропавшего 69-летнего мужчину

В полицию поступила информация, что 19 сентября из дома в волости Йыгева вышел 69-летний мужчина, местонахождение которого его родственникам с тех пор неизвестно. Выходя из дома, мужчина оставил свой телефон и другие личные вещи. Родственники последние несколько дней искали мужчину самостоятельно, кроме того, обзвонили всех знакомых и друзей, но информации о том, где может находиться Рейно, до сих пор нет.

Проверены медицинские учреждения Тарту и Йыгева. Мужчину искали и вблизи дома, и дальше, как на местности, так и с помощью беспилотников. Поиск мужчины продолжается.

Рейно ростом около 175 см, худощавого телосложения и лысый. Неизвестно, во что был одет мужчина, когда вышел из дома.

Полиция просит всех, кто видел Рейно, сообщить об этом в центр экстренной помощи по телефону 112.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .